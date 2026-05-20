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जमशेदपुर में दहशत के लिए आरोपियों ने दुकान में की थी फायरिंग, आर्म्स के साथ छह गिरफ्तार

जमशेदपुर: जिले के जुगसलाई क्षेत्र में दुकान में फायरिंग करने वाले गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है. जानकारी देते हुए सिटी एसपी ने बताया कि जुगसलाई में रंगदारी के लिए दुकान पर फायरिंग की गई थी. इस मामले में आर्म्स के साथ छह आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

फायरिंग में बाल बाल बचा था दुकानदार

गौरतलब है कि 15 मई को जुगसलाई थाना क्षेत्र में आरोपियों द्वारा कपड़े की दुकान में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. इस हमले में दुकानदार बाल बाल बच गया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. इधर, सीसीटीवी फुटेज के जरिये पुलिस घटना की सभी गतिविधि के साथ आरोपियों की पहचान में जुट गई थी और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी देते सिटी एसपी (Etv bharat)

कब्जे से कई सामान बरामद

पुलिस ने इनके कब्जे से चार अवैध देसी पिस्टल, पांच जिंदा गोली, तीन खाली मैगजीन, एक खोखा, एक कार और मोबाइल फोन बरामद किया है. मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.