कैरव गांधी अपहरण मामले में मास्टरमाइंड समेत चार गिरफ्तार, पंजाब का रहने वाला है आरोपी

जमशेदपुर: चर्चित कैरव गांधी अपहरण कांड में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है. जमशेदपुर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता अमरिंदर सिंह उर्फ ​​करतार सिंह को उसके चार साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि 13 जनवरी 2026 को बिष्टुपुर थाना इलाके में रहने वाले युवा उद्यमी कैरव गांधी को अज्ञात अपराधियों ने किडनैप कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कैरव गांधी को किडनैपर्स के चंगुल से सुरक्षित बरामद कर लिया था. इस घटना में छह आरोपियों गुड्डू सिंह, अर्जुन सिंह, मोहम्मद इमरान आलम, रमेश राजा और मोहन कुमार प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था.

इस बीच, तकनीक की मदद से इस किडनैपिंग का राज परत दर परत खुल रहा है. पुलिस ने अपराधियों में से एक अमरिंदर सिंह उर्फ ​​करतार सिंह को उसके चार अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

मामले का खुलासा करते हुए, सीनियर एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि साजिश करने वाला अमरिंदर सिंह उर्फ करतार सिंह लुधियाना, पंजाब का रहने वाला है और करीब छह महीने पहले जमशेदपुर के साकची इलाके में रह रहा था. जमशेदपुर में उसने अपने साथियों गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान, मनप्रीत सिंह और सुरजीत सिंह के साथ मिलकर अपहरण का प्लान बनाया. एसएसपी ने बताया कि वे कई महीनों से युवा उद्यमी कैरव गांधी की रेकी कर रहे थे और फिर 13 जनवरी, 2026 को उसे किडनैप कर लिया.