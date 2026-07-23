ETV Bharat / state

जमशेदपुर में जिला बदर अपराधी समेत 10 गिरफ्तार, हत्या की बना रहे थे योजना

जमशेदपुर पुलिस ने जिला बदर अपराधी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये लोग एक युवक की हत्या की साजिश रच रहे थे.

9-others-and-district-banned-criminal-arrested-for-planning-murder-in-jamshedpur
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है. मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र का है. जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक जिला बदर अपराधी और ड्रग्स पैडलर भी शामिल है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो देसी पिस्टल, अतिरिक्त मैगजीन, कई जिंदा कारतूस और एक फायर किया हुआ खोखा भी बरामद किया गया है.

दो दिन पहले मिली थी गुप्त सूचना

मामले में जमशेदपुर के सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी एक युवक की हत्या की योजना बना रहे थे, लेकिन समय रहते घटना को अंजाम देने से पूर्व सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जुगसलाई के गरीब नवाज कॉलोनी के पास कुख्यात तड़ीपार अपराधी मो. खुर्शीद उर्फ भाकुड़ अपने साथियों के साथ मिलकर मो. निजाम की हत्या की साजिश रच रहा है.

कार्रवाई की जानकारी देते सिटी एसपी (ETV BHARAT)

सूचना के बाद विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. पुलिस ने छापेमारी कर मौके से मो. खुर्शीद उर्फ भाकुड़ समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, अतिरिक्त मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ईदगाह मैदान के पास से पांच अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.

आरोपियों की निशानदेही पर शिव घाट स्थित रीसाइक्लिंग प्लांट के पास से एक और देसी पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए. वहीं, पटनहिया मोहल्ला मैदान के पास से एक जिंदा कारतूस और एक फायर किया हुआ खोखा बरामद हुआ है. जांच में यह भी सामने आया कि 19 जुलाई को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी.

आरोपियों ने बताया- हत्या की क्यों बना रहा था प्लान

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी मो. खुर्शीद उर्फ भाकुड़ ने स्वीकार किया कि वह ड्रग्स तस्करी से जुड़ा है और ब्राउन शुगर के करीब 15 से 16 लाख रुपये के लेन-देन तथा निजी रंजिश के कारण अपने पूर्व सहयोगी मो. निजाम की हत्या की योजना बना रहा था. वहीं, आरोपी मो. शहजादा ने भी पारिवारिक विवाद और पुरानी दुश्मनी के चलते इस साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की.

पुलिस के अनुसार, मो. खुर्शीद पहले से जिला बदर घोषित है. इसके बावजूद जिले में प्रवेश कर अपराध की योजना बनाने के आरोप में उसके खिलाफ झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत अलग मामला दर्ज किया गया है. वहीं, पूरे मामले में जुगसलाई थाना में बीएनएस, आर्म्स एक्ट और जेसीसीए के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: हिमांशु हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो और आरोपी गिरफ्तार

राहुल हत्याकांड का खुलासाः पुरानी रंजिश और प्रेमिका के चक्कर में हुआ था कत्ल

देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर छात्र पहुंचा था कॉलेज, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

TAGGED:

JAMSHEDPUR
JAMSHEDPUR POLICE
जमशेदपुर में अपराधी गिरफ्तार
जिला बदर अपराधी गिरफ्तार
DISTRICT BANNED CRIMINAL ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.