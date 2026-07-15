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22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न, जमशेदपुर की झासपु-06 बनी ओवरऑल चैंपियन

कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण से हुई. पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर (आईपीएस) ने खिलाड़ियों के अनुशासन, समर्पण और खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं पुलिस बल के जवानों में शारीरिक दक्षता, आत्मविश्वास और टीम भावना को मजबूत करती हैं.

समारोह की मुख्य अतिथि झारखंड सशस्त्र पुलिस की अपर पुलिस महानिदेशक प्रिया दुबे (आईपीएस) थीं. उनके आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न टीमों के मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली. झारखंड सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों के जवानों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया.

प्रतियोगिता में झारखंड सशस्त्र पुलिस की विभिन्न वाहिनियों के 1600 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि 28 खेलों का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता के सफल संचालन में 165 तकनीकी पदाधिकारियों और निर्णायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

रांचीः हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, होटवार में आयोजित 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता-2026 का तीन दिवसीय आयोजन बुधवार को संपन्न हो गया. समापन समारोह में विभिन्न खेलों के विजेता खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया गया.

मुख्य अतिथि प्रिया दुबे (आईपीएस) ने अपने संबोधन में कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक कार्य संस्कृति का सशक्त माध्यम है. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती बेहद आवश्यक है, जिसे खेलों के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा सकता है. उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सभी प्रतिभागियों से भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ खेलों में भाग लेने का आह्वान किया.

प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड सशस्त्र पुलिस-06, जमशेदपुर ने 18 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया. वहीं झारखंड सशस्त्र पुलिस-04, बोकारो दूसरे स्थान पर रही.

संबोधित करतीं पुलिस अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

खेलवार परिणामों में फुटबॉल पुरुष वर्ग का खिताब एसआईएसएफ, बोकारो और महिला वर्ग का खिताब आईआरबी-01, जामताड़ा ने जीता. पुरुष बास्केटबॉल और हैंडबॉल में झासपु-06, जमशेदपुर विजेता रही, जबकि पुरुष हॉकी का खिताब झासपु-04, बोकारो ने अपने नाम किया. पुरुष कबड्डी में झासपु-10, होटवार, पुरुष वॉलीबॉल में झासपु-02, टाटीसिलवे, पुरुष बैडमिंटन में झासपु-01, डोरंडा तथा पुरुष क्रिकेट में एसआईएसएफ, बोकारो विजेता बना. महिला वर्ग में कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में झासपु-10, होटवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीते, जबकि महिला बैडमिंटन का खिताब आईआरबी-03, चतरा ने अपने नाम किया.

विजेता को पुरस्कृत करतीं पुलिस अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

समारोह में पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्तिक एस (आईपीएस), ईमेलदा एक्का (आईपीएस), अविनाश कुमार (आईपीएस), दीपक प्रसाद (आईपीएस), वरीय पुलिस उपाधीक्षक धीरेन्द्र नारायण बंका सहित 21 वाहिनियों के टीम मैनेजर, पुलिस पदाधिकारी, जवान और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे.

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