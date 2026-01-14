ETV Bharat / state

जमशेदपुर के बड़े उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी लापता, लावारिस हालत में मिली कार

जमशेदपुर के एक बड़े उद्योगपति का बेटा लापता हो गया है. उसकी कार एक रिसॉर्ट के पास मिली है.

YOUNG MAN MISSING IN SERAIKELA
लापता कैरव गांधी की फाइल फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 12:07 PM IST

3 Min Read
सरायकेला: जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र (AIA) के उद्यमी और 'एम्पायर ऑटो' संचालक देवांग चंद्र गांधी के 25 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के रहस्यमय ढंग से लापता हो गए. परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द कैरव गांधी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने मांग की है.

मिली जानकारी के अनुसार, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस इलाके में रहने वाले कैरव गांधी मंगलवार दोपहर अपनी सफेद क्रेटा कार (JH05EB 2161) से आदित्यपुर में अपनी कंपनी जाने के लिए घर से निकले थे. जब काफी देर तक वह ऑफिस नहीं पहुंचा और उनका मोबाइल फोन बंद आने लगा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की.

YOUNG MAN MISSING IN SERAIKELA
घटनास्थल से मिली लावारिस कार (Etv Bharat)

जब कैरव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उद्योगपति देवांग गांधी ने बिष्टुपुर थाने को मामले की जानकारी दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और सर्विलांस का सहारा लिया गया. इस दौरान देर शाम को चांडिल पुलिस स्टेशन इलाके में NH-33 पर 'सिल्वर सैंड रिसॉर्ट' के पास कैरव की कार लावारिस हालत में मिली.

पुलिस ने कार जब्त कर लिया है. बिष्टुपुर पुलिस के साथ मामले का अनुसंधान किया जा रहा है. गाड़ी का वहां मिलना और कैरव का सुराग न मिलना मामले को और भी संदिग्ध बना रहा है-डील्सन बिरुवा, चांडिल थाना प्रभारी

पुलिस ने शहर के विभिन्न रूटों और बिष्टुपुर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें कैरव सामान्य रूप से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल, जमशेदपुर और सरायकेला जिले की पुलिस आपसी तालमेल से इस हाई-प्रोफाइल मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है.

पिता देवांग गांधी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार उनका बेटा घर से फैक्ट्री गया था, लेकिन वे वहां पहुंचा ही नहीं. जब उन्होंने बेटे को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था. देर शाम तक कोई संपर्क नहीं होने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. पुलिस को कैरव गांधी के मोबाइल का अंतिम लोकेशन जमशेदपुर के सोनारी आदर्श नगर के पास मिला है.

उधमी देवांग गांधी ने अपके बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज की है. पुलिस शहर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इस मामले में लापता कैरव गांधी के दोस्तों से भी पूछताछ की गई है. कार दूसरे जिले में मिली है. जबकि मोबाइल का अंतिम लोकेशन शहर में पाया गया है. पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है:- कुमार शिवाशीष, सिटी एसपी, जमशेदपुर

बता दें कि लापता कैरव के पिता देवांग गांधी आदित्यपुर स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं. उनका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में एम्पायर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड सहित कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं.

