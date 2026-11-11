स्वच्छता में जमशेदपुर को मिला सम्मान, झारखंड में नंबर वन महामहिम राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जमशेदपुर को सम्मानित किया गया.
Published : November 11, 2026 at 8:49 PM IST
जमशेदपुर: देशभर में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में झारखंड के जमशेदपुर को स्वच्छता में एक बार फिर पहचान मिली है. विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में जमशेदपुर को सम्मानित किया गया है. झारखंड में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली, निरंतर प्रयासों और नागरिक सहभागिता के दम पर जमशेदपुर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम रखी है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जमशेदपुर ने स्वच्छता के अपने शानदार सफर को जारी रखते हुए झारखंड का मान बढ़ाया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित
दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में 4,752 नगरीय निकायों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड के जमशेदपुर को सम्मान मिला है. आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जमशेदपुर को सम्मानित किया है. सम्मान प्राप्त करने के लिए आयोजित समारोह में जमशेदपुर का प्रतिनिधित्व सुनील कुमार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सूरज कुमार, निदेशक, SUDA, योगेंद्र प्रसाद, नगर आयुक्त, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) तथा टाटा स्टील यूआईएसएल के जनरल मैनेजर रविंद्र कुमार सिंह ने किया.
शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण
ग्रीन सिटी क्लीन सीटी स्टील सीटी के नाम के पहचान बनाने वाला जमशेदपुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी निरंतर उपलब्धियों और प्रभावी नगर प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से झारखंड का मान बढ़ाया है. यह उपलब्धि जमशेदपुर की स्वच्छता संस्कृति, संस्थागत प्रतिबद्धता, आधुनिक तकनीक, मजबूत निगरानी व्यवस्था और शहरवासियों की सक्रिय सहभागिता का परिणाम है. शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, आधुनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF), जैविक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, केंद्रों और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्वच्छता व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है.
जागरूक नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान
जमशेदपुर की यह उपलब्धि केवल एक सर्वेक्षण की सफलता नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुंदर और सतत शहर के निर्माण की दिशा में किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है. इस उपलब्धि में सफाई कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों और शहर के जागरूक नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. जमशेदपुर ने एक बार फिर साबित किया है कि निरंतर प्रयास, बेहतर प्रबंधन और जनभागीदारी से स्वच्छता के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय मानक स्थापित किए जा सकते हैं.
बता दें कि देशभर के कुल 4,752 नगरीय निकायों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया. इनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 60 शहरों को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया गया. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा जमशेदपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया. यह उपलब्धि पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है.
ये भी पढ़ें- स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई सबसे साफ शहर बना, सूरत दूसरे नंबर पर रहा
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की दो टूक, 3 महीने में अधूरे काम पूरा करें, वरना ब्लैकलिस्ट होंगे ठेकेदार
स्वच्छता ही सेवा 2026: रांची के नामकुम में विशेष स्वच्छता श्रमदान एवं जन-जागरुकता कार्यक्रम