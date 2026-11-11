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स्वच्छता में जमशेदपुर को मिला सम्मान, झारखंड में नंबर वन महामहिम राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

स्वच्छता में जमशेदपुर को मिला सम्मान ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: देशभर में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में झारखंड के जमशेदपुर को स्वच्छता में एक बार फिर पहचान मिली है. विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में जमशेदपुर को सम्मानित किया गया है. झारखंड में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली, निरंतर प्रयासों और नागरिक सहभागिता के दम पर जमशेदपुर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम रखी है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जमशेदपुर ने स्वच्छता के अपने शानदार सफर को जारी रखते हुए झारखंड का मान बढ़ाया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित