समुद्र में मिलने वाले कोरल की तस्करी, जमशदेपुर वन विभाग के शिकंजे में चार तस्कर
जमशेदपुर वन विभाग ने समुद्र में मिलने वाले कोरल की तस्करी करने वालों को पकड़ा है.
Published : November 22, 2025 at 9:57 PM IST
जमशेदपुरः जमशेदपुर वन विभाग ने छापेमारी कर चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि तस्कर के पास से बरामद सामान समुद्र में पाया जाता है इसकी कीमत लाखों में है.
जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी कर समुद्र में पाया जाने वाला कोरल (मूंगा) की तस्करी करने वाले तस्करों को कोरल के साथ गिरफ्तार किया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए जिला वन पदाधिकारी सब्बा आलम अंसारी ने बताया कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कोरल लेकर जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल मे कुछ लोग ठहरे हुए हैं. इसी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया. टीम ने होटल मे छापेमारी कर चार लोगों को कोरल के साथ गिरफ्तार किया है.
उन्होंने बताया कि कोरल समुद्र में पाया जाने वाला एक कीमती चीज है, जिसकी तस्करी करना वन अधिनियम एक्ट का उल्लंघन करना है. उन्होंने बताव कि समुद्र मे पाया जाने वाला कोरल की कीमत लाखों रुपया है, समुद्र मे पाया जाने वाला कोरल कई कामों मे आता है. इसकी तस्करी कर वन अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में चार लोगों मे से एक कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिला का रहने वाला है और तीन रांची जिला के रहने वाले है. इन सभी आरोपियों को वन अधिनियम उल्लंघन के मामले मे जेल भेज दिया गया है.
