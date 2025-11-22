ETV Bharat / state

समुद्र में मिलने वाले कोरल की तस्करी, जमशदेपुर वन विभाग के शिकंजे में चार तस्कर

जमशेदपुर वन विभाग ने समुद्र में मिलने वाले कोरल की तस्करी करने वालों को पकड़ा है.

Jamshedpur Forest Department nabs sea coral smugglers
वन विभाग के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः जमशेदपुर वन विभाग ने छापेमारी कर चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि तस्कर के पास से बरामद सामान समुद्र में पाया जाता है इसकी कीमत लाखों में है.

जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी कर समुद्र में पाया जाने वाला कोरल (मूंगा) की तस्करी करने वाले तस्करों को कोरल के साथ गिरफ्तार किया है.

जानकारी देते जिला वन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

इस मामले की जानकारी देते हुए जिला वन पदाधिकारी सब्बा आलम अंसारी ने बताया कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कोरल लेकर जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल मे कुछ लोग ठहरे हुए हैं. इसी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया. टीम ने होटल मे छापेमारी कर चार लोगों को कोरल के साथ गिरफ्तार किया है.

Jamshedpur Forest Department nabs sea coral smugglers
तस्करों के पास से समुद्र में मिलने वाले कोरल बरामद (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कोरल समुद्र में पाया जाने वाला एक कीमती चीज है, जिसकी तस्करी करना वन अधिनियम एक्ट का उल्लंघन करना है. उन्होंने बताव कि समुद्र मे पाया जाने वाला कोरल की कीमत लाखों रुपया है, समुद्र मे पाया जाने वाला कोरल कई कामों मे आता है. इसकी तस्करी कर वन अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में चार लोगों मे से एक कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिला का रहने वाला है और तीन रांची जिला के रहने वाले है. इन सभी आरोपियों को वन अधिनियम उल्लंघन के मामले मे जेल भेज दिया गया है.

इसे भी पढ़ें- सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल का अवैध धंधा, चीन और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला है कारोबार!

इसे भी पढे़ं- पलामू में सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल की तस्करी मामले में अब तक 10 गिरफ्तार, छापेमारी अभियान जारी

इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर में शिकंजे में दो मानव तस्कर, चंगुल से छुड़ाए गये 13 नाबालिग

TAGGED:

JAMSHEDPUR
SEA CORAL SMUGGLERS ARRESTED
जमशेदपुर वन प्रमंडल की कार्रवाई
VIOLATION OF FOREST ACT
SMUGGLING OF SEA CORAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.