समुद्र में मिलने वाले कोरल की तस्करी, जमशदेपुर वन विभाग के शिकंजे में चार तस्कर

जमशेदपुरः जमशेदपुर वन विभाग ने छापेमारी कर चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि तस्कर के पास से बरामद सामान समुद्र में पाया जाता है इसकी कीमत लाखों में है.

जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी कर समुद्र में पाया जाने वाला कोरल (मूंगा) की तस्करी करने वाले तस्करों को कोरल के साथ गिरफ्तार किया है.

जानकारी देते जिला वन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

इस मामले की जानकारी देते हुए जिला वन पदाधिकारी सब्बा आलम अंसारी ने बताया कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कोरल लेकर जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल मे कुछ लोग ठहरे हुए हैं. इसी सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया. टीम ने होटल मे छापेमारी कर चार लोगों को कोरल के साथ गिरफ्तार किया है.