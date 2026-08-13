Durand Cup: लॉमसांगज़ुआला की हैट्रिक से जमशेदपुर एफसी की धमाकेदार जीत
रांची में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जमशेदपुर एफसी ने इंडियन एयर फोर्स एफटी को हराया है.
Published : August 13, 2026 at 9:36 PM IST
रांचीः 17 वर्षीय लॉमसांगज़ुआला की शानदार हैट्रिक और अमन सीके के बेहतरीन प्लेमेकिंग की बदौलत जमशेदपुर एफसी ने 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप के ग्रुप सी के अंतिम मुकाबले में इंडियन एयर फोर्स एफटी को 6-0 से करारी शिकस्त दी. बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जमशेदपुर ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और दूसरे हाफ में गोलों की झड़ी लगा दी.
जमशेदपुर एफसी के लिए रेनियर फर्नांडिस ने चौथे मिनट में पहला गोल किया. इसके बाद दूसरे हाफ में लॉमसांगज़ुआला ने 55वें, 64वें और 80वें मिनट में गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की. अमन सीके ने 71वें मिनट में स्कोरशीट पर अपना नाम दर्ज कराया, जबकि 17 वर्षीय रयान सी. ने 84वें मिनट में छठा गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी.
इस मुकाबले की शुरुआत से ही जमशेदपुर एफसी ने आक्रामक तेवर दिखाए. चौथे मिनट में अमन सीके ने दाईं ओर से शानदार मूव बनाया और रेनियर फर्नांडिस को गेंद दी. रेनियर ने मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को गोल में पहुंचाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. शुरुआती 15 मिनट में एयर फोर्स के खिलाड़ियों को जमशेदपुर की तेज गति और लगातार दबाव का सामना करना पड़ा.
पहले हाफ में जमशेदपुर ने कई बार बढ़त बढ़ाने की कोशिश की. निकिल बरला का जोरदार शॉट मामूली अंतर से लक्ष्य से बाहर चला गया. वहीं, इंडियन एयर फोर्स के गोलकीपर शिबिनराज कुन्नियिल ने भी कुछ महत्वपूर्ण बचाव करते हुए अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा. पहले हाफ के इंजरी टाइम में एयर फोर्स के पास बराबरी का मौका आया लेकिन अमन खान रिबाउंड को गोल में नहीं बदल सके. इस तरह जमशेदपुर 1-0 की बढ़त के साथ ब्रेक पर गया.
दूसरे हाफ में शुरुआती कुछ मिनटों तक स्कोर में बदलाव नहीं हुआ लेकिन लॉमसांगज़ुआला के मैदान पर आने के बाद मुकाबले की तस्वीर बदल गई. 55वें मिनट में अमन सीके ने दाईं ओर से सटीक क्रॉस दिया, जिस पर लॉमसांगज़ुआला ने करीब से गोल कर जमशेदपुर की बढ़त 2-0 कर दी.
इसके नौ मिनट बाद 64वें मिनट में एक बार फिर अमन सीके और लॉमसांगज़ुआला की जोड़ी ने एयर फोर्स की रक्षापंक्ति को छकाया. अमन के बेहतरीन पास पर लॉमसांगज़ुआला ने संयम के साथ गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 3-0 कर दिया. इसके बाद 71वें मिनट में अमन सीके ने खुद गोल किया. रेनियर फर्नांडिस के पास को हासिल करने के बाद अमन ने बॉक्स के अंदर से बाएं पैर से शानदार फिनिश करते हुए जमशेदपुर को 4-0 की बढ़त दिला दी.
80वें मिनट में लॉमसांगज़ुआला ने अपनी हैट्रिक पूरी की. अमन सीके ने इस बार भी बेहतरीन क्रॉस दिया और युवा खिलाड़ी ने करीब से हेडर के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया. इसके साथ ही जमशेदपुर की बढ़त 5-0 हो गई. जमशेदपुर एफसी का आक्रमण यहीं नहीं रुका. 84वें मिनट में 17 वर्षीय रयान सी. ने लॉमसांगज़ुआला के पास पर बाएं पैर से शानदार शॉट लगाकर छठा गोल किया. एयर फोर्स के गोलकीपर शिबिनराज ने दूसरे हाफ में कई बचाव किए लेकिन जमशेदपुर के लगातार हमलों को रोकना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ.
इस जीत के बाद जमशेदपुर एफसी की क्वार्टर फाइनल की उम्मीदें कायम हैं. टीम सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों की दौड़ में शामिल हो गई है. अब क्वार्टर फाइनल में उसकी जगह ग्रुप डी के शिलांग लाजोंग और लैंगसिंग एफसी के बीच होने वाले अंतिम मुकाबले के नतीजे पर निर्भर करेगी.
इसे भी पढे़ं- Durand Cup: SC दिल्ली का धमाका, भारतीय वायुसेना को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
इसे भी पढे़ं- डूरंड कप: रोड्रिगिन्हो का तूफान, डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से रौंदा, क्वार्टर फाइनल की ओर एससी दिल्ली
इसे भी पढे़ं- Durand Cup 2026: पहले पिछड़ी, फिर पलटी बाजी, एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को दी मात