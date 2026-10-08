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जमशेदपुर मॉल फायरिंग: 5 लाख रुपये में हुई थी डील, अपराधियों पर दर्ज हैं पहले से कई मामले

गिरफ्तार आरोपियों के साथ एसएसपी और अन्य ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के रेस्टोरेंट में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से तीन पिस्टल, छह गोलियां, एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन और एक राउटर बरामद किए गए हैं.

मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारीब ने बताया कि 26 सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे डोमनिक सैमसन, रिजवान, दानिश और कृष्णा चौधरी पर करीब 12 राउंड फायरिंग की गई थी. हमले में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ताओं और वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों की पहचान की.