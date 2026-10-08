जमशेदपुर मॉल फायरिंग: 5 लाख रुपये में हुई थी डील, अपराधियों पर दर्ज हैं पहले से कई मामले
जमशेदपुर के बिंदल मॉल फायरिंग मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया.
Published : October 8, 2026 at 7:20 AM IST
जमशेदपुर: पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के रेस्टोरेंट में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से तीन पिस्टल, छह गोलियां, एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन और एक राउटर बरामद किए गए हैं.
मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारीब ने बताया कि 26 सितंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे डोमनिक सैमसन, रिजवान, दानिश और कृष्णा चौधरी पर करीब 12 राउंड फायरिंग की गई थी. हमले में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ताओं और वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों की पहचान की.
पुलिस ने मुख्य शूटर मोहन यादव और अजीत मंडल को डोबो पुल के पास से गिरफ्तार किया. इसके अलावा अविनाश ठाकुर, रुपेश सिंह, ओम सिंह उर्फ ओम बच्चा समेत अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया. इन आरोपियों ने साजिश रचने, अपराधियों को संरक्षण देने और वारदात के बाद भागने में मदद करने में भूमिका निभाई थी.
पांच लाख रुपये में हुई थी डील
एसएसपी ने बताया कि गोली मारने के लिए पांच लाख रुपये में डील हुई थी. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल हथियार मरीन ड्राइव स्थित फागुबाबा आश्रम के पीछे झाड़ियों में छिपाए गए थे. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने दो पिस्टल और गोलियां बरामद कीं.
हथियार बरामद करने के बाद लौटते समय अजीत मंडल ने एक पुलिसकर्मी का सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की. चेतावनी के बावजूद उसने पुलिस टीम पर तीन राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी तीन राउंड फायर किए. इस दौरान अजीत मंडल और मोहन यादव के पैर के निचले हिस्से में एक-एक गोली लगी. दोनों को पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है.
अपराधियों पर दर्ज हैं पहले से मामले
अविनाश ठाकुर के पास से 9 एमएम की लोडेड पिस्टल, अतिरिक्त लोडेड मैगजीन और वारदात में इस्तेमाल टीवीएस मोटरसाइकिल बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपियों का पहले से हत्या, लूट, रंगदारी, मारपीट, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में इतिहास रहा है.
अजीत मंडल को हत्या के एक मामले में जिला न्यायालय पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई अन्य मामले भी दर्ज हैं. वहीं, मोहन यादव के खिलाफ सोनारी थाना में हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं. एसएसपी ने मोहन यादव को बिंदल मॉल उडिपी रेस्टोरेंट गोलीकांड का मुख्य आरोपी बताया है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और गोलीकांड में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.
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