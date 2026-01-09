ETV Bharat / state

जम्मू के शिवभक्तों की कुबेरेश्वर धाम तक पैदल यात्रा, शिव पुराण कराने का लिया है संकल्प

जम्मू में शिव पुराण कथा करवाने का संकल्प लेकर शिवभक्त कर रहे 1500 किमी की पैदल यात्रा. कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर प्रदीप मिश्रा से करेंगे अनुरोध.

JAMMU DEVOTEES 1500 KM JOURNEY
जम्मू से कुबरेश्वर धाम तक पैदल यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 6:30 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: शिव भक्ति में लीन जम्मू के रहने वाले 2 व्यापारी लगभग 1500 किमी की पदयात्रा का संकल्प लेकर गुरुवार देर शाम महाकाल की शरण में पहुंचे. रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को दोनों व्यापारी श्री महाकाल के दर्शन लाभ लेकर कुबेरेश्वर धाम सीहोर के लिए रवाना हुए. उज्जैन में दोनों व्यापारियों का समाज सेवकों ने स्वागत किया. दोनों व्यापारी माता वैष्णोदेवी के दर्शन कर बाबा महाकाल की शरण मे लगभग 40 दिनों में जम्मू से उज्जैन पहुंचे हैं.

खास बात यह है कि दोनों पहली बार पैदल यात्रा कर रहे हैं. उनका दावा है कि जम्मू में कभी शिव पुराण कथा नहीं हुई. जम्मू वासियों को शिव पुराण सुनाने का मन में भाव है. यहां से लौटने के बाद शिव पुराण कथा जम्मू में करवाएंगे. संभव हुआ तो कुबेरेश्वर धाम पहुंच कर पंडित प्रदीप मिश्रा से कथा करने का निवेदन करेंगे.

जम्मू के शिवभक्तों की कुबेरेश्वर धाम तक पैदल यात्रा (ETV Bharat)

जम्मू से कुबरेश्वर धाम तक पैदल यात्रा

बाबा महाकालेश्वर और कुबरेश्वर धाम के अनन्य भक्त उज्जैन तक 1315 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे हैं. दोनों ने 2 दिसंबर 2025 को पैदल यात्रा की शुरुआत की थी. उज्जैन से सीहोर 157 किलोमीटर जो कि कुल 1472 किलोमीटर होते हैं. दोनों व्यापारी घर से पैदल निकले. उस अनुसार कुल मिलाकर 1500 किलोमीटर की दूरी होती है.

शिव भक्त मोहन सिंह ने बताया कि "वे दिन भर में कम से कम 25 से 30 किमी पैदल चलते हैं. यदि ठिकाना नहीं मिलता तो और ज्यादा भी चल लेते हैं. देर शाम होते ही 04 व 05 बजे के आस पास कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारा में रुक जाते. वहीं भोजन पानी पाते.

उज्जैन पहुंचने पर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

हालांकि साथ में एक चारपहिया वाहन भी हमारे साथ रहता है. जिसमें खाने पीने, ओढ़ने-बिछाने का सामान है. गाड़ी हमारे ही एक साथी अश्विनी ठाकुर चला रहे हैं. पूरे मार्ग में कहीं कोई कठिनाई परेशानी इस यात्रा के दौरान नहीं आई. इतने दिनों में जिसको भी जम्मू से पैदल चलने का बताया वे भावुक हुए और उन्होंने खुद खाना बनाकर खिलाया."

दोस्त हैं दोनों व्यापारी

जम्मू निवासी 60 साल के श्रद्धालु राजकुमार वर्मा ने बताया कि "वे पेशे से एसी के व्यापारी हैं, मोबाइल भी बेचते हैं. 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, सीधे पैर में रॉड डली हुई है लेकिन फिर भी महाकाल के दरबार तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई."

जम्मू में शिव पुराण कराने का लिया है संकल्प (ETV Bharat)

दूसरे श्रद्धालु 58 साल के मोहन सिंह ने बताया कि "वे पेशे से ई-रिक्शा डीलर हैं. व्यापारी हैं कभी इतना पैदल नहीं चले. 1 किलोमीटर कोई कह दे तो मुश्किल है लेकिन दोस्त राजकुमार ने हिम्मत की और उनकी पत्नी ने कहा माता वैष्णो देवी के दर्शन करो. अपने आप शक्ति मिलेगी. यही हुआ माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े महाकाल का आशीर्वाद लेने. ये भोलेनाथ की कृपा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई."

जम्मू में कथा करवाना है उद्देश्य

श्रद्धालु राजकुमार वर्मा ने बताया कि "जम्मू में भगवान शिव के हजारों लाखों भक्त है लेकिन कभी वहां शिव पुराण कथा नहीं हुई. जम्मू के लोग शिव पुराण कथा सुनने अंबाला, पठान कोट, भटिंडा जाया करते हैं. हम दोस्तों ने ठाना कि हम जम्मूवासियों को जम्मू में ही शिव पुराण सुनवाएंगे. संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश के सिहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा के पास पैदल चलकर जाएंगे और कथा करवाने के लिए अनुरोध करेंगे.

Last Updated : January 9, 2026 at 6:35 PM IST

