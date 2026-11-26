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चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खुदकुशी, जम्मू के आर्यन की डेड बॉडी मिली, दरवाजा तोड़कर निकाली गई लाश

चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खुदकुशी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर-5 में गुरुवार को यूआईईटी (यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कमरे में आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान जम्मू निवासी आर्यन के रूप में हुई है. वह हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में रहता था. घटना का पता दोपहर करीब 1:45 बजे उस समय चला, जब उसका रूममेट वापस कमरे में पहुंचा. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हॉस्टल के गार्ड की मदद से दरवाजा खुलवाया. अंदर आर्यन की लाश पड़ी हुई थी.

दरवाजा अंदर से बंद था : आर्यन बुधवार देर रात हॉस्टल लौटा था. गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे उसका रूममेट कमरे से बाहर चला गया. दोपहर करीब 1:45 बजे जब वह वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने गार्ड को बुलाया. इसके बाद दोनों ने दरवाजे को धक्का देकर खोला. दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर आर्यन की लाश मिली.