चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खुदकुशी, जम्मू के आर्यन की डेड बॉडी मिली, दरवाजा तोड़कर निकाली गई लाश
Chandigarh PU Suicide : चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 5 में जम्मू के रहने वाले आर्यन ने खुदकुशी कर ली है.
Published : November 26, 2026 at 6:43 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर-5 में गुरुवार को यूआईईटी (यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कमरे में आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान जम्मू निवासी आर्यन के रूप में हुई है. वह हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में रहता था. घटना का पता दोपहर करीब 1:45 बजे उस समय चला, जब उसका रूममेट वापस कमरे में पहुंचा. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हॉस्टल के गार्ड की मदद से दरवाजा खुलवाया. अंदर आर्यन की लाश पड़ी हुई थी.
दरवाजा अंदर से बंद था : आर्यन बुधवार देर रात हॉस्टल लौटा था. गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे उसका रूममेट कमरे से बाहर चला गया. दोपहर करीब 1:45 बजे जब वह वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने गार्ड को बुलाया. इसके बाद दोनों ने दरवाजे को धक्का देकर खोला. दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर आर्यन की लाश मिली.
पुलिस ने शव को कब्जे में लिया : इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-16 अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया. पुलिस को घटनास्थल से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस कमरे और आसपास की परिस्थितियों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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