बिहार में जम्मू-कश्मीर के युवक की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, बैग में मिले डॉक्यूमेंट से हुई पहचान
शेखपुरा में रेलवे ट्रैक पर जम्मू-कश्मीर के युवक का शव मिला, हत्या या आत्महत्या के रहस्य में उलझी पुलिस. रिपोर्ट-शिव चंद्र प्रताप
Published : November 9, 2026 at 12:13 PM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में दीपावली की अगली सुबह किऊल-गया रेलखंड पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव मिलने की खबर जैसे ही आसपास के गांवों में फैली, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.
शेखपुरा में रेलवे पटरी के पास मिला युवक का शव
यह दर्दनाक घटना अरियरी थाना क्षेत्र के देवरा गांव के पास रेलवे ट्रैक की है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, सुबह जब वे हमेशा की तरह खेतों की ओर काम के लिए निकले, तो उन्होंने रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का क्षत-विक्षत शव पड़ा हुआ देखा. शव की हालत देखकर ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय अरियरी थाना पुलिस को दी.
थैले में मिले डॉक्यूमेंट से हुई युवक की पहचान
सूचना मिलते ही अरियरी थाना की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से तलाशी ली, जहां एक बैग से मृतक के कुछ सामान बरामद हुए. घटनास्थल से पुलिस को युवक का आधार कार्ड, कपड़े और लोन से संबंधित एक पासबुक मिली, जिससे उसकी पहचान जम्मू-कश्मीर के डोडा निवासी शाम सिंह के 28 वर्षीय पुत्र सरवन कुमार के रूप में हुई.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया क्षत-विक्षत शव
पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को जप्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. क्षत-विक्षत हालत में मिले शव के टुकड़ों को समेटकर पुलिस मामले से जुड़े अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का भी प्रयास कर रही है. ताकि मौत के सही समय और कारणों का सटीक पता लगाया जा सके.
हर पहलू से जांच कर रही पुलिस टीम
घटना की आधिकारिक जानकारी देते हुए अरियरी थानाध्यक्ष राजकुमार साह ने बताया कि सुबह रेलवे ट्रैक पर शव होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. मृतक के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे बिहार आकर शव की शिनाख्त कर सकें.
"इस मामले को हत्या और आत्महत्या, दोनों ही एंगल से खंगाला जा रहा है. जिसका असली खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स आने के बाद ही हो सकेगा."-राजकुमार साह, थानाध्यक्ष, अरियरी
शेखपुरा पहुंचने के रहस्य पर उलझी गुत्थी
इस पूरे मामले में पुलिस जांच के सामने सबसे बड़ा और अनुत्तरित सवाल यह है कि जम्मू-कश्मीर का रहने वाला यह युवक सुदूर बिहार के शेखपुरा जिले में कैसे और क्यों पहुंचा था? उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी पूरी तरह रहस्य बना हुआ है.
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