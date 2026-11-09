ETV Bharat / state

बिहार में जम्मू-कश्मीर के युवक की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, बैग में मिले डॉक्यूमेंट से हुई पहचान

बिहार में जम्मू-कश्मीर के युवक की लाश ( ETV Bharat )

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में दीपावली की अगली सुबह किऊल-गया रेलखंड पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव मिलने की खबर जैसे ही आसपास के गांवों में फैली, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

शेखपुरा में रेलवे पटरी के पास मिला युवक का शव