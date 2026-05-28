ETV Bharat / state

जम्मू कश्मीर पुलिस की रुड़की में छापेमारी, पाकिस्तान से कथित करोड़ों के लेनदेन से जुड़ी युवती गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापा मारकर एक युवती को कथित पाकिस्तान से करोड़ों के लेनदेन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है. बताया गया है कि जम्मू के कठुआ में पकड़े गए एक युवक की सूचना पर युवती की गिरफ्तारी हुई है. लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे अपने साथ ले गई. उधर, घटना के बाद से ही पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गरम है. जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के आसफनगर गांव में जम्मू-कश्मीर पुलिस पहुंची और छापेमारी करते हुए एक युवती को पाकिस्तान के जरिए करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हालांकि पुलिस टीम को मौके से नकदी बरामद नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि मामला कथित करोड़ों रुपये के लेन-देन से जुड़ा है. जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर क्षेत्र पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार किए गए युवक पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के माध्यम से करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन करता था. युवती का एकाउंट म्यूल एकाउंट के रूप में इस्तेमाल हुआ था और युवती के एकांउट से बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन हुआ है. हालांकि ये मामला जम्मू-कश्मीर में दर्ज मामले से संबंधित है, इसलिए स्थानीय पुलिस ने सीमित सहयोग किया और उन्होंने युवती की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात-