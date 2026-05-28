जम्मू कश्मीर पुलिस की रुड़की में छापेमारी, पाकिस्तान से कथित करोड़ों के लेनदेन से जुड़ी युवती गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर पुलिस की रुड़की में छापेमारी, पाकिस्तान से कथित करोड़ों के लेनदेन से जुड़ी युवती गिरफ्तार
हरिद्वार के रुड़की में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवती को जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 28, 2026 at 10:45 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापा मारकर एक युवती को कथित पाकिस्तान से करोड़ों के लेनदेन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है. बताया गया है कि जम्मू के कठुआ में पकड़े गए एक युवक की सूचना पर युवती की गिरफ्तारी हुई है. लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे अपने साथ ले गई. उधर, घटना के बाद से ही पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गरम है.
जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के आसफनगर गांव में जम्मू-कश्मीर पुलिस पहुंची और छापेमारी करते हुए एक युवती को पाकिस्तान के जरिए करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हालांकि पुलिस टीम को मौके से नकदी बरामद नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि मामला कथित करोड़ों रुपये के लेन-देन से जुड़ा है. जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर क्षेत्र पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार किए गए युवक पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के माध्यम से करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन करता था.
युवती का एकाउंट म्यूल एकाउंट के रूप में इस्तेमाल हुआ था और युवती के एकांउट से बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन हुआ है. हालांकि ये मामला जम्मू-कश्मीर में दर्ज मामले से संबंधित है, इसलिए स्थानीय पुलिस ने सीमित सहयोग किया और उन्होंने युवती की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात-
पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने कलियर क्षेत्र के आसफनगर गांव निवासी एक युवती का नाम बताया, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस पिरान कलियर पहुंची और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से आसफनगर गांव में छापा मारा गया, बताया जा रहा है कि पुलिस को युवती की पहचान करने में करीब दो से ढाई घंटे का समय लगा और पहचान होने के बाद युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, वहीं लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे अपने साथ लेकर चली गई.
बहरहाल अचानक हुई इस कार्रवाई से युवती के परिजन और आसपास के लोग हैरान रह गए, वहीं क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है और युवती के पाकिस्तान के जरिए नकदी के ट्रांजेक्शन की चर्चा से लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर नकदी का ट्रांजेक्शन लंबे समय से किया जा रहा था.
जानिए क्या होता है म्यूल अकाउंट: म्यूल अकाउंट का अक्सर साइबर अपराधी ऑनलाइन ठगी (धोखाधड़ी), मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध तरीके से कमाए गए रुपयों के लेन-देन में करते हैं. म्यूल खाता किसी और के नाम पर होता है और असल उपयोग कोई और ही करता है. साइबर अपराधी इसी चीज का फायदा उठाकर लोगों को चपत लगाते हैं.
पढ़ें-खटीमा में कथित धर्मांतरण मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, गरीबी और मजबूरी का उठाते थे फायदा