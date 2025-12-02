दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की रखी मांग
जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदम दायर किया है.
Published : December 2, 2025 at 8:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और मेटा प्लेटफार्म को निर्देश दिया है कि वो जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी का आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं. जस्टिस अमित बंसल की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को करेगी. सुरिंदर चौधरी ने याचिका दायर कर फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर उनके आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग की है. मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सुरिंदर कुमार चौधरी की तरफ से अधिवक्ता से कहा कि वे अपने केस में आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों को प्रतिवादी बनाएं.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध नहीं कराए हैं. कोर्ट ने सुरिंदर चौधरी को इससे जुड़े कंटेंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता कंटेंट उपलब्ध कराएंगे तब इन्हें हटाने की अंतरिम मांग पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेन ड्राईव में वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
याचिका में सुरिंदर चौधरी ने वीडियो को मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि ये राजनीतिक और व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपलोड किया गया है. याचिका में वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है. सुरिंदर चौधरी 2024 में जम्मू-कश्मीर के नौशेरा विधानसभा सीट से जीते नेशनल कांफ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीते थे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था. सुरिंदर चौधरी ने 16 अक्टूबर 2024 को राज्य के उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
