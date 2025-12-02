ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की रखी मांग

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और मेटा प्लेटफार्म को निर्देश दिया है कि वो जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी का आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं. जस्टिस अमित बंसल की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को करेगी. सुरिंदर चौधरी ने याचिका दायर कर फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर उनके आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग की है. मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सुरिंदर कुमार चौधरी की तरफ से अधिवक्ता से कहा कि वे अपने केस में आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों को प्रतिवादी बनाएं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध नहीं कराए हैं. कोर्ट ने सुरिंदर चौधरी को इससे जुड़े कंटेंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता कंटेंट उपलब्ध कराएंगे तब इन्हें हटाने की अंतरिम मांग पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेन ड्राईव में वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.