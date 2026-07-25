UCC के खिलाफ जमीयत उलेमा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कानूनी चुनौती की तैयारी
भोपाल स्थित जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तरजुमा वाली में आयोजित बैठक में यूसीसी के संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर की गई चर्चा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:52 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं. इसी कड़ी में जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश ने भोपाल में एक बैठक आयोजित कर यूसीसी को कानूनी रूप से चुनौती देने का निर्णय लिया है. संगठन ने साफ किया है कि वह संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस मामले को पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा.
यूसीसी के संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर की गई चर्चा
भोपाल स्थित जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तरजुमा वाली में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद अहमद ख़ान ने की. बैठक में यूसीसी के संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.
मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद अहमद ख़ान ने कहा "जमीयत उलेमा लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारतीय संविधान में पूरा यकीन रखती है. यदि किसी कानून को लेकर संवैधानिक या कानूनी आपत्तियां हैं तो उन्हें न्यायालय के समक्ष रखना प्रत्येक नागरिक और संस्था का अधिकार है. संगठन किसी भी प्रकार के टकराव का पक्षधर नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक और न्यायिक माध्यम से अपनाई जाएगी."
बैठक में अधिवक्ताओं ने यूसीसी के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर अपनी राय रखी
बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद साजिद अली, महबूब अंसारी, अब्दुल वहीद ख़ान (लाला), फैसल एडवोकेट और फैज़ान एडवोकेट ने यूसीसी के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर अपनी राय रखी. अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि किसी कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर प्रश्न उठते हैं, तो न्यायालय में उसकी समीक्षा कराना भारतीय संविधान द्वारा उनका अधिकार है. इसी आधार पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू की जाएगी.
बैठक में फैसला किया गया कि प्रदेश भर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसके माध्यम से लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि समाज में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने और लोग तथ्यों के आधार पर अपनी समझ विकसित कर सकें.