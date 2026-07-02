उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जमीअत नाखुश, मदरसों के अस्तित्व पर संकट बताया
जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के नए कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 2, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 10:00 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 30 जून को मदरसा बोर्ड की समाप्ति के साथ ही 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत हो गई है. जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने इस नई व्यवस्था पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं. इसके प्रवक्ता ने सरकार से कानून के क्रियान्वयन पर पुनर्विचार और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक किसी भी कठोर कार्रवाई को स्थगित रखने की मांग की है. जमीअत के प्रवक्ता ने मदरसों के अस्तित्व पर संकट भी बताया.
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण पर जमीअत का सवाल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किए जाने के बाद इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. जमीअत उलेमा-ए-हिंद, उत्तराखंड ने प्राधिकरण से संबंधित नई व्यवस्था को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है. उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया है.
संविधानिक अधिकारों के हनन की जताई आशंका: जमीअत उलेमा-ए-हिंद, उत्तराखंड ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2012 में गठित उत्तराखंड मदरसा शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से मदरसों के लिए नई व्यवस्था लागू कर रही है. संगठन का कहना है कि इस विषय को केवल प्रशासनिक सुधार के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है.
जारी बयान में जमीअत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने का अधिकार देता है. साथ ही धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का विशेष संरक्षण भी प्रदान करता है. संगठन का कहना है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करते समय इन संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान किया जाना आवश्यक है.
जमीअत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का गठन वर्ष 2012 में हुआ था. उससे पहले भी प्रदेश के मदरसे स्वतंत्र रूप से संचालित होते रहे हैं. समाज के सहयोग से धार्मिक और नैतिक शिक्षा का कार्य लंबे समय से चलता रहा है. ऐसे में यह मानना उचित नहीं होगा कि मदरसों का अस्तित्व केवल मदरसा बोर्ड पर निर्भर रहा है. संगठन ने अपने बयान में न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्णतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की प्रकृति सामान्य विद्यालयों से अलग होती है. इसलिए उन पर सामान्य शिक्षण संस्थानों की तरह सभी नियमों को समान रूप से लागू करना व्यावहारिक और न्यायसंगत नहीं माना जा सकता.
सरकार से कठोर और दंडात्मक कार्रवाई से बचने की अपील: जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के नए कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक सरकार को किसी भी प्रकार की कठोर अथवा दंडात्मक कार्रवाई से बचना चाहिए. संगठन ने नई व्यवस्था से संभावित परेशानियों का भी उल्लेख किया है. जमीअत के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने पर संस्थानों को अलग-अलग विभागों से मान्यता लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी. इसके अलावा मदरसों में पहले से निर्धारित धार्मिक शिक्षा की समय-सारणी प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है.
प्राधिकरण धार्मिक संस्थानों की स्वायत्ता को प्रभावित कर सकता है- जमीअत: मोहम्मद शाह नज़र, प्रवक्ता जमीअत उलेमा ए हिंद ने अपने बयान में कहा कि-
उत्तराखंड कि कुछ मदरसे पहले से सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बोर्डों से संबद्ध हैं. नई व्यवस्था में ऐसे संस्थानों की स्थिति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश सामने नहीं आए हैं. धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और स्वरूप को लेकर प्राधिकरण की भूमिका धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है.
-मोहम्मद शाह नज़र, प्रवक्ता जमीअत उलेमा ए हिंद-
जमीअत की चार मांगें: जमीअत उलेमा-ए-हिंद, उत्तराखंड ने सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें...
- नए कानून के क्रियान्वयन पर पुनर्विचार
- हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक कठोर कार्रवाई पर रोक
- मदरसा संचालकों एवं विशेषज्ञों के साथ व्यापक संवाद
- ऐसा समाधान जो धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों तथा शिक्षा के हितों के बीच संतुलन स्थापित कर सके
अफवाहों से बचने की अपील: संगठन ने प्रदेश के मदरसा संचालकों, उलेमा, अभिभावकों और विद्यार्थियों से भी संयम बनाए रखने की अपील की है. जमीअत ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह, उत्तेजना या कानून-विरुद्ध गतिविधियों से बचते हुए अपने अधिकारों की रक्षा संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए. संगठन ने विश्वास जताया कि देश का संविधान, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था धार्मिक स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी.
क्या है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण? उत्तराखंड में 30 जून से मदरसा बोर्ड खत्म है. इसके स्थान पर राज्य सरकार ने एक जुलाई से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है. यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे राज्य के सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आते हैं, के शिक्षण संस्थानों के नियमन, मान्यता और संचालन के लिए बनाया गया है. इसका उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, तकनीक-युक्त और समान पाठ्यक्रम लागू करना है.
यह केवल मदरसों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी छह अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूलों पर लागू होता है. इसके तहत सभी मदरसों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है. ये मान्यता मानकों के आधार पर 3 साल के लिए वैध होगी.
सिर्फ जमीअत को है आपत्ति, बाकी धर्मों के लोग सहमत: अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत मुस्लिम के साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आते हैं. लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि बाकी धर्मों और संप्रदायों को छोड़कर सिर्फ मुस्लिमों से जुड़े जमीअत उलेमा ए हिंद को ही इस पर आपत्ति है.
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