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जमीयत उलेमा की UCC पर नई पॉलिसी, दस दिन दफ्तर से कोर्ट तक मोहन सरकार को चुनौती

यूसीसी पर जमीयत उलेमा मोहन यादव सरकार को 10 दिन करेगी चैलेंज. कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन और फिर कोर्ट में मिलेगी कानूनी चुनौती. आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

JAMIAT ULAMA CHALLANGE MOHAN YADAV GOVT
जमीयत उलेमा का यूसीसी पर नया चैलेंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 9:19 PM IST

12 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि यूसीसी को लेकर कई मुस्लिम संगठन सामने आ गए हैं. जहां एक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आंदोलन शुरू किया है. वहीं अब जमीयत उलेमा ए हिन्द ने भी यूसीसी के खिलाफ आवाज बुलंद की है.

मध्य प्रदेश में जमीयत उलेमा हिन्द ने भोपाल में रविवार को जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तरजुमा वाली में प्रदेश स्तरीय बैठक की. इसमें प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए. इस बैठक में यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमा हिन्द ने 16 अगस्त से 26 अगस्त तक की पूरी रणनीति तय की और कोर्ट जाने से लेकर अभियान का पूरा ऐजेंडा बताया.

जमीयत उलेमा की मध्य प्रदेश में यूसीसी पर नया ऐलान (ETV Bharat)

'मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है सरकार'

जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान ने कहा, "मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत इस तरह के कानून ला रही है ताकि मुसलमान इनमें उलझा रहे. इस कानून से हिंदू भी खुश नहीं हैं. उनके सामने भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हुआ है. हमारा वतन गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना पहचाना जाता है.

यूसीसी के खिलाफ हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और इसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा. इसके साथ ही इस कानून को अदालत में भी चुनौती दी जाएगी. हमें अदालत के ऊपर पूरा भरोसा है. जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को बदला गया इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को भी बदला जाएगा."

UNIFORM CIVIL CODE MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड (ETV Bharat GFX)

जमीयत उलेमा ए हिन्द ने इस प्रकार तय की रणनीति

समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपनी रणनीति साफ कर दी है. यह रणनीति कानूनी, राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध के आधार पर तय की गई है. जमीयत उलेमा हिंद के लोग इस कानून को इस्लाम, शरीयत और भारतीय संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानता है. जमीयत उलेमा ए हिन्द ने 4 तरीकों से विरोध की रणनीति तय की है.

ज्ञापन और जन-जागरूकता अभियान

यूसीसी के विरोध में जमीयत उलेमा हिंद ने सबसे पहले जमीनी स्तर पर मोर्चा खोलेगा. इसके तहत ज्ञापन अभियान चलाने का निर्णय लिया है. इसके तहत 10 दिनों तक जिला मुख्यालय समेत ब्लाक और तहसील में कलेक्टर, एसडीएम और एसपी को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसमें मांग की जाएगी की यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून शरीयत के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाए. बैठक में तय किया गया कि 16 अगस्त से 26 अगस्त तक यह ज्ञापन अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा.

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मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड (ETV Bharat GFX)

संवैधानिक दायरे में विरोध

जमीयत उलेमा हिंद ने बैठक में स्पष्ट किया है कि वह संविधान और कानून के दायरे में रहकर यूसीसी का विरोध करेंगे. इसे वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप और अपनी संस्कृति के खिलाफ मानते हैं.

कानूनी रूप से चुनौती देने का निर्णय

जमीयत उलेमा हिंद ने बैठक में स्पष्ट किया है कि वह यूसीसी के प्रावधानों को हाईकोर्ट और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से चुनौती देगें. संगठन के वकीलों का दल इसके संवैधानिक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रहा है.

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भाग 1 में विवाह और तलाक को लेकर प्रावधान (ETV Bharat GFX)

अनेकता में एकता का दिया तर्क

जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान और मौलाना महमूद मदनी समेत कई पदाधिकारियों का कहना है कि भारत की असल ताकत अनेकता में एकता है. इस तरह के कानून देश की सामाजिक और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए इस कानून का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा. इस कानून से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है.

जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान ने कहा, "जो कानून बनाया गया है, यह इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बनाया गया है. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, हम उस पर आगे भी अमल करते रहेंगे. लेकिन मौजूदा हुकूमत हमारे और इस्लाम के खिलाफ कानून बना रही है. यह सरकार मजहब की आजादी को खत्म कर रही है."

'संविधान ने हर मजहब को दी है स्वतंत्रता'

मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने कहा, "देश में जब संविधान बना तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों के लोगों के मजहब को स्वतंत्रता दी गई है. इस संविधान ने हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की आजादी दी है. जमीयत उलेमा हिंद भी इस संविधान का सम्मान करती है और इसी व्यवस्था के तहत अब तक काम करती आई है. मौजूदा सरकार द्वारा बनाया जा रहा यूसीसी कानून मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों और शरीयत के खिलाफ है और ऐसा कानून उन्हें मंजूर नहीं है. इस कानून से उनकी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है."

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भाग 2 में वसीयत और उत्तराधिकार को लेकर प्रावधान (ETV Bharat GFX)

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी के खिलाफ तय की है रणनीति

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है. 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक इसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसमें 21 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें से 17 महिलाएं होंगी. इसके बाद 21 अगस्त से प्रदेश भर में इसी विषय पर संवाद शुरू किया जाएगा. इसमें दूसरे धर्म के लोगों से भी इस कानून को लेकर संवाद किया जाएगा.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, ''आर्टिकल 25 के तहत के इस देश में सभी धर्मों को अपने धर्म के मुताबिक रहने की आजादी है. लेकिन यूसीसी में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो सीधा मुसलमानों की इस आजादी को प्रभावित करता है. उस पर पुर्नविचार करना चाहिए और इस पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए. हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए हम पूरे प्रदेश में ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं. हमने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी कि, इस पर पुर्नविचार करना चाहिए.''

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भाग 3 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हो चुका है यूसीसी

मध्य प्रदेश विधानसभा में 21 जुलाई 2026 को समान नागरिक संहिता बिल पास किया गया था. इसी दिन मोहन यादव ने इस बिल को लेकर कहा था कि विवाह के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन नियम कानून और शर्तें सभी के लिए एक समान होगी. प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशन अन्य अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन न करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा. मध्य प्रदेश में वही नागरिक रहेगा, जिसे एक विवाह किया हो, हम बहूविवाह की प्रथाओं पर सख्ती से रोक लगा रहे हैं. मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा जो विवाह करेगा उसे जेल भेजा जाएगा.

आरिफ मसूद बोले मेरी लड़ाई जारी रहेगी

मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कह चुके हैं, "सरकार भले ही इस बिल को पास करा ले पर वे इसे नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी." यूसीसी विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संशोधन लगाया था. उन्होंने इस बिल को बीजेपी सरकार का एजेंडा बताया. उन्होंने कहा कि "ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन है. उन्होंने आर्टिकल 29 का जिक्र करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का ये मुद्दा है. मैंने कहा भी इसे प्रवर समिति को भेजिए. ये बिल असंवैधानिक है. मैं लीगल बात कंरुगा और इस मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी."

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जमीयत उलेमा मोहन यादव सरकार को 10 दिन करेगी चैलेंज (ETV Bharat)

यूसीसी को लेकर कांग्रेस भी कर रही विरोध

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, ''यूसीसी के माध्यम से बीजेपी, आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ा रही है. मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बेरोजगारी, किसान, खाद और शिक्षा जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लाई है. कांग्रेस शुरू से ही इसके खिलाफ है.

क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के नागरिकों को एक समान नियम का पालन करने के लिए प्रावधान किए हैं. किसी भी धर्म के व्यक्ति लिए शादी, तलीम, बच्चे को गोद लेने, उत्तराधिकारी और महिलाओं के अधिकार एक समान होंगे. यानी अब सभी धर्मों के लिए वर-वधु के लिए शादी की उम्र एक समान होगी. सभी को शादी के बाद पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. तलाक की प्रक्रिया और अधिकार एक समान होंगे. महिला और पुरुषों दोनों को उत्तराधिकार और संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा.

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सरकारी दफ्तर से कोर्ट तक मिलेगी मोहन सरकार को चुनौती (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के यूसीसी में क्या किए गए प्रावधान

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल को 3 भागों में बांटा गया है. 3 भागों में 7 अध्याय और 404 खंड हैं.
भाग 1 में विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक को लेकर प्रावधान किए गए हैं. भाग 2 में वसीयत और उत्तराधिकार को लेकर प्रावधान किए गए हैं. भाग 3 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान किए गए हैं.

भाग 1 में विवाह और तलाक को लेकर प्रावधान

भाग 1 में विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक को लेकर प्रावधान किए गए हैं. विवाह के लिए पुरुष के लिए 21 साल और युवती के लिए 18 साल की आयु का प्रावधान किया गया है. पूर्व से विवाह होने पर दूसरी शादी करने पर रोक लगाई गई है. विवाह के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसमें प्रावधान किया गया है कि विवाह भले ही मध्य प्रदेश के बाहर हुआ हो, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष मध्य प्रदेश का है तो प्रदेश में विवाह का रजिस्ट्रेशना कराना होगा. वर-वधु को विवाह की तारीख के 60 दिन के अंदर इसका ज्ञापन संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देना होगा.

इसमें प्रावधान किया गया है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन न होने या विवाह प्रमाण पत्र में असत्य तथ्य लिखे जाने को आधार बनाकर विवाह को अमान्य नहीं माना जा सकता. इसमें प्रावधान किया गया है कि पति या पत्नी द्वारा बिना उचित कारण के एक दूसरे को छोड़ा तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में आवेदन, अर्जी लगा सकेगा. बहु विवाह पर पूर्ण रोक लगाई गई है. सभी धर्मों के लिए एक से ज्यादा विवाह करना गैर कानूनी होगा.

भाग 2 में वसीयत और उत्तराधिकार को लेकर प्रावधान

भाग 2 में वसीयत और उत्तराधिकार को लेकर प्रावधान किए गए हैं. माता-पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं. माता-पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार मिलेगा. वसीयत और उत्तराधिकार को लेकर महिलाओं और बच्चों को समान कानूनी अधिकार दिया जाएगा. इसके अलावा बेटा, बेटी, विधवा, विधुर और माता-पिता सभी को संपत्ति में समान अधिकार होगा. पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति दोनों में बेटा और बेटी को समान अधिकार की बात है. जैविक, दत्तक , सरोगेसी या अन्य माध्यमों से जन्मे सभी बच्चों को समान अधिकार मिलेगा. लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को भी वैध मानकर उत्तराधिकार दिया जाएगा. इसके अलावा संपत्ति मालिक अपनी मर्जी से अपनी पूरी संपत्ति किसी के भी नाम वसीयत कर सकेगा. संपत्ति के मालिक की हत्या करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा.

भाग 3 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान

भाग 3 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान किए गए हैं. अब प्रदेश में लिव इन में रहने के 30 दिन के भीतर इसका संबंधित रजिस्ट्रार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा. इसमें किसी एक के पूर्व से विवाहित होने या नाबालिग होने पर लिव इन में रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. लिव इन के रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों में से किसी एक की उम्र 21 साल से कम होने पर उनके माता-पिता को इसकी सूचना दी जाएगी.

लिव इन के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान रजिस्ट्रार दोनों पक्षों के कथन का परीक्षण करेगा और जरूरी होने पर अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य बुला सकेगा. जांच के 30 दिन के भीतर इसका लेकर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा. यदि रजिस्ट्रार अधिकारी तथ्यों से सहमत नहीं होगा तो आवेदन को निरस्त भी किया जा सकेगा. मामला संदिग्ध लगने पर स्थानीय पुलिस इसकी सूचना दी जाएगी.

बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने पर 10 हजार रुपए के जुर्माने और 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है. यदि लिव इन रिलेशनशिप के लिए किसी पार्टनर द्वारा छल का उपयोग किया तो ऐसे मामलों में 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. लिव इन मामले में महिला पार्टनर भरण पोषण का दावा कर सकेगी.

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