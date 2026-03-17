जामियानगर इलाके में LPG गैस सिलेंडर से भरा वाहन जब्त, ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में था आरोपी, गिरफ्तार
थाना जामिया नगर पुलिस द्वारा एलपीजी (LPG) की अवैध बिक्री को ध्वस्त किया गया. 62 सिलेंडरों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया.
Published : March 17, 2026 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कमी देशभर में देखी जा रही है. वहीं इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. जहां रोजाना लोग गैस गोदाम पर लंबी-लंबी लाइन लगाकर गैस सिलेंडर लेकर खड़े रहते हैं. इसके बावजूद लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है. जिसकी वजह से कई घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा तो वहीं अब गैस की कमी की वजह से रेस्टोरेंट और होटल भी बंद होने लगे हैं.
वहीं कई लोग गैस सिलेंडर को ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. जिसको लेकर दिल्ली पुलिस गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर सख्त रवैया अपनाते हुए शिकंजा कस रही है. जिसके तहत दक्षिण-पूर्व जिला की टीम ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 62 सिलेंडर तथा उन्हें ले जाने में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है.
वहीं आज साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी दी कि आवश्यक वस्तुओं के अवैध व्यापार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई थाना जामिया नगर के द्वारा की गई है. पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति को रोका जा सका है.
16 मार्च को बीट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने देखा एक संदिग्ध वाहन
16 मार्च सोमवार को बीट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कर्मियों ने देखा कि जामिया नगर इलाके में एक व्यक्ति एक वाहन के पास खड़ा है , जिसमें एलपीजी सिलेंडर लदे हुए थे और जिनकी क्षेत्र में बिक्री की जा रही थी. संदेह होने पर पुलिस टीम ने उस व्यक्ति को रोका और उससे एलपीजी सिलेंडर बेचने के लिए लाइसेंस या अनुमति के बारे में पूछताछ की. तो वह व्यक्ति कोई वैध लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका और उसने बताया कि उसके पास ऐसी कोई अनुमति नहीं है.
वाहन की जांच करने पर कुल 62 एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 48 भरे हुए सिलेंडर, 14 इस्तेमाल किए हुए सिलेंडर शामिल थे. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी जामिया नगर के निवासियों को बिना किसी पर्ची या रसीद दिए अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर बेच रहा था ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके.
आरोपी ने यह भी बताया कि वह टाटा ऐस वाहन के मालिक मुकेश के साथ मिलकर यह काम कर रहा था, इसके बाद थाना जामिया नगर में एफआईआर संख्या 91/26, धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं धारा 61(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी की पहचान 28 वर्षीय शहनवाज के रूप में हुई है जो जामिया नगर इलाके का रहने वाला है. लगभग दो महीने पहले उसका संपर्क मुकेश से हुआ था जिसके बाद उसने अधिक मुनाफा कमाने के लिए जामिया नगर में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर बेचना शुरू कर दिया.
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