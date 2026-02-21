ETV Bharat / state

जामिया मिलिया इस्लामिया में 30 नए प्रोग्राम शुरू, जानिए कैसे करे आवेदन, फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी

विश्वविद्यालय 30 नए कोर्स शुरू कर रहा है, जबकि किसी भी प्रोग्राम की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

जामिया मिलिया इस्लामिया
जामिया मिलिया इस्लामिया (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 10:48 AM IST

नई दिल्ली: उच्च शिक्षा में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए UG, PG और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार यूनिवर्सिटी ने आवेदन प्रक्रिया को और ज्यादा व्यवस्थित और सरल बनाया है. अमेरिकन देशों के छात्रों के लिए रीजन-वाइज अलग फीस स्ट्रक्चर लागू किया गया है, वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को चार अलग-अलग कैटेगरी में बांटकर हर एक के लिए अलग लिंक जारी किए गए हैं.

विश्वविद्यालय 30 नए कोर्स शुरू कर रहा है, जबकि किसी भी प्रोग्राम की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने शुक्रवार को प्रोस्पेक्टस का औपचारिक विमोचन किया और कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री मोड के तहत दाखिले शुरू करेगा.

30 नए कोर्स होंगे शुरू: नए सत्र से स्नातक, स्नातकोत्तर, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तर पर कुल 30 नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं. इनमें बीए (ऑनर्स) जापानी स्टडीज (सेल्फ फाइनेंस), बीए (ऑनर्स) जर्मन स्टडीज (सेल्फ फाइनेंस), बीए (ऑनर्स) ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (सेल्फ फाइनेंस), एलएलएम (कॉर्पोरेट लॉ- रेगुलर सेल्फ फाइनेंस) बीई सिविल इंजीनियरिंग (ईवनिंग-सेल्फ फाइनेंस), एमए सोशल वर्क, एमएससी बॉटनी को शामिल किया गया है.

11 शहरों में होगी प्रवेश परीक्षा: दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देश के 11 शहरों में होगी. इस बार तीन नए परीक्षा केंद्र जयपुर, देहरादून और किशनगढ़ को जोड़ा गया है. इसके साथ ही दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर, कालीकट, भोपाल में भी प्रवेश परीक्षा होगी.

विदेशी छात्रों के लिए फीस में राहत: विश्वविद्यालय ने विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य और सुपरन्यूमरेरी सीट कैटेगरी के तहत फीस में कमी की है. सार्क देशों, वेस्ट एशियन देशों, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के छात्रों के लिए यूजी, पीजी और डिप्लोमा प्रोग्राम में क्षेत्रवार अलग-अलग फीस संरचना जारी की गई है.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां: जिन कोर्सों में प्रवेश परीक्षा होगी, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म 25 मार्च तक उपलब्ध रहेंगे. जिन प्रोग्राम में दाखिला JEE Main, NATA, NEET, NCET और CUET की मेरिट के आधार पर होगा, उनके लिए फॉर्म 20 फरवरी से संबंधित एजेंसी द्वारा रिजल्ट घोषित होने के 10 दिन बाद तक भरे जा सकेंगे. मल्टीपल एंट्री मोड के तक आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है.

आवेदन प्रक्रिया को बनाया आसान: छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय ने विभिन्न कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को सलाह जारी की है. विश्वविद्यालय ने कहा है कि सभी आवेदक एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें और केवल आधिकारिक जेएमआई एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें.

एडमिशन के लिए क्लिक करें- https://admission.jmi.ac.in/

