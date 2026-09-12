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Delhi :जामिया मिल‍िया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का बवाल , खराब खाने को लेकर बैठीं धरने पर

नई दिल्ली: जामिया मिल‍िया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जम्मू-कश्मीर (J&K) गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं मेस में कथित तौर पर खराब खाना परोसे जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं. छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. छात्राएं बीती रात से यूनिवर्सिटी के गेट नंबर-13/सेंटेनरी गेट के पास शांतिपूर्ण धरने पर बैठी हैं. यह प्रदर्शन छात्र संगठन AISA के नेतृत्व में किया जा रहा है.

प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की मेस में खाने की गुणवत्ता लंबे समय से खराब है. छात्राओं के मुताबिक, कई बार खाने में कीड़े और कांच के टुकड़े मिलने की शिकायत सामने आई है. उनका कहना है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.AISA के सेक्रेटरी सौरभ ने आरोप लगाया कि संबंधित कैंटीन ठेकेदार पिछले करीब चार साल से हॉस्टल में कैंटीन चला रहा है, जबकि कैंटीन के लिए हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट निकलता है. छात्र संगठन ने कैंटीन संचालक और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कथित मिलीभगत की भी जांच की मांग की है.

सौरभ, सेक्रेटरी AISA (ETV Bharat)

सौरभ का आरोप है कि छात्राओं की शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से खाने की गुणवत्ता सुधारने का आश्वासन दिया गया, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने पर छात्राओं को हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी दी गई.

प्रदर्शनकारी छात्राओं की मांगें

प्रदर्शनकारी छात्राओं और AISA ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं.