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Delhi :जामिया मिल‍िया के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का बवाल , खराब खाने को लेकर बैठीं धरने पर

जामिया मिल‍िया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जम्मू-कश्मीर गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं मेस में कथित तौर पर खराब खाना परोसे जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं.

Jamia milia islamia university
जामिया मिल‍िया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 11:15 AM IST

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नई दिल्ली: जामिया मिल‍िया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जम्मू-कश्मीर (J&K) गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं मेस में कथित तौर पर खराब खाना परोसे जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं. छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. छात्राएं बीती रात से यूनिवर्सिटी के गेट नंबर-13/सेंटेनरी गेट के पास शांतिपूर्ण धरने पर बैठी हैं. यह प्रदर्शन छात्र संगठन AISA के नेतृत्व में किया जा रहा है.

प्रदर्शनकारी छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की मेस में खाने की गुणवत्ता लंबे समय से खराब है. छात्राओं के मुताबिक, कई बार खाने में कीड़े और कांच के टुकड़े मिलने की शिकायत सामने आई है. उनका कहना है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया.AISA के सेक्रेटरी सौरभ ने आरोप लगाया कि संबंधित कैंटीन ठेकेदार पिछले करीब चार साल से हॉस्टल में कैंटीन चला रहा है, जबकि कैंटीन के लिए हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट निकलता है. छात्र संगठन ने कैंटीन संचालक और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कथित मिलीभगत की भी जांच की मांग की है.

सौरभ, सेक्रेटरी AISA (ETV Bharat)

सौरभ का आरोप है कि छात्राओं की शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से खाने की गुणवत्ता सुधारने का आश्वासन दिया गया, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने पर छात्राओं को हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी दी गई.

प्रदर्शनकारी छात्राओं की मांगें

प्रदर्शनकारी छात्राओं और AISA ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं.

- मौजूदा कैंटीन ठेकेदार को तत्काल हटाया जाए और उसका लाइसेंस रद्द किया जाए.

- हॉस्टल में तैनात पुरुष कर्मचारियों की जगह महिला स्टाफ की नियुक्ति की जाए.

- प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्रा या छात्र के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न की जाए.

- अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनसे शिकायत किए जाने के बावजूद कथित तौर पर समस्या को नजरअंदाज किया गया.

AISA का कहना है कि करीब दो दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी के चलते छात्राओं को दोबारा प्रदर्शन करना पड़ा. छात्राओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा.

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