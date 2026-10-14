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जामिया यूनिवर्सिटी में 2006 से छात्र संघ चुनाव नहीं, अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार के लिए छात्रों का आंदोलन

छात्रों का आंदोलन ( ETV Bharat )

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हर विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जरूरी है. छात्रों के मुताबिक, क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी कक्षा प्रतिनिधि उनकी सभी समस्याओं को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. उन्हें एक ऐसे छात्र संघ की जरूरत है, जो पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधित्व कर सके और उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख सके.