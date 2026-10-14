जामिया यूनिवर्सिटी में 2006 से छात्र संघ चुनाव नहीं, अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार के लिए छात्रों का आंदोलन
छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें और यह भी स्पष्ट करें चुनाव कब तक कराए जाएंगे?
Published : October 14, 2026 at 9:06 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. छात्रों का कहना है कि साल 2006 के बाद से विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्र संघ नहीं रहा है. ऐसे में अब छात्र अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मांग रहे हैं. इसी मांग को लेकर कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि कुछ छात्र अनिश्चितकालीन नींद हड़ताल के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं.
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हर विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जरूरी है. छात्रों के मुताबिक, क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी कक्षा प्रतिनिधि उनकी सभी समस्याओं को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. उन्हें एक ऐसे छात्र संघ की जरूरत है, जो पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधित्व कर सके और उनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख सके.
छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें और यह भी स्पष्ट करें कि चुनाव कब तक कराए जाएंगे. छात्रों का कहना है कि वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया और उसकी समय-सीमा को लेकर स्पष्ट जवाब चाहते हैं.
प्रदर्शनकारी छात्रों ने यह भी साफ किया है कि उनका आंदोलन किसी एक व्यक्ति या किसी खास छात्र संगठन तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, यह जामिया के हर छात्र के अधिकार की लड़ाई है, ताकि छात्र अपने प्रतिनिधि चुन सकें और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी बात मजबूती से रख सकें.
फिलहाल, छात्रों की निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन के रुख पर टिकी हैं. अब सवाल यह है कि जामिया प्रशासन छात्रों की इस मांग पर क्या कदम उठाता है और छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट समय-सीमा सामने आती है या नहीं.
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