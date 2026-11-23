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आजम खान को सपा छोड़ने और भाजपा के समर्थन का न्यौता; जानें रामपुर में किसने दी नसीहत

अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: आजम खान की जेल से रिहाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़ने की सलाह दे डाली. इतनी ही नहीं जमाल सिद्दीकी ने तो यहां तक कहा कि आजम खान को कौम की तरक्की के लिए भाजपा का समर्थन करना चाहिए.

अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को लेकर कहा कि आजम खान बहुत बड़े नेता हैं और वह उनका सम्मान करते हैं. लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि जिस समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, उसी पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया.