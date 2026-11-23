आजम खान को सपा छोड़ने और भाजपा के समर्थन का न्यौता; जानें रामपुर में किसने दी नसीहत
आजम खान को सपा छोड़ने और भाजपा के समर्थन की सलाह जमाल सिद्दीकी ने दी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:14 AM IST
रामपुर: आजम खान की जेल से रिहाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़ने की सलाह दे डाली. इतनी ही नहीं जमाल सिद्दीकी ने तो यहां तक कहा कि आजम खान को कौम की तरक्की के लिए भाजपा का समर्थन करना चाहिए.
अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को लेकर कहा कि आजम खान बहुत बड़े नेता हैं और वह उनका सम्मान करते हैं. लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि जिस समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, उसी पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया.
जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ साजिश की और उन्हें धोखा दिया. उन्होंने आजम खान से अपील करते हुए कहा कि अब उन्हें समाजवादी पार्टी के बजाय अपनी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए और समाज की तरक्की के लिए काम करना चाहिए.
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद चुनाव में इंकलाब आने वाले बयान पर भी जमाल सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इंकलाब तो पहले ही हो चुका है और अब मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि किस तरह समाजवादी पार्टी ने आजम खान का इस्तेमाल करके दो बार सत्ता हासिल की.
उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों को पार्टी में उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिली. जमाल सिद्दीकी ने आजम खान को नसीहत देते हुए कहा कि वह भावनाओं में आकर दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ न खड़े हों, बल्कि मुस्लिम समाज की रहनुमाई करें.
वहीं, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर जमाल सिद्दीकी ने ओवैसी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ओवैसी को पहले तेलंगाना के विकास, चारमीनार की सुरक्षा और वहां की मस्जिदों की हिफाजत पर ध्यान देना चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि भावनात्मक नारों और तकरीरों के जरिए मुस्लिम समाज को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए. जमाल सिद्दीकी ने दावा किया कि मुस्लिम समाज के बच्चों को शिक्षा, रोजगार और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए.
जमाल सिद्दीकी ने आजम खान को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का खुला न्योता भी दिया. उन्होंने कहा कि आजम खान बीजेपी के साथ आएं, मुस्लिम समाज का नेतृत्व करें और पार्टी के मंच से समाज की तरक्की और विकास से जुड़े मुद्दे उठाएं.
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