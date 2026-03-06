ETV Bharat / state

दिल्ली में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की दावत-ए-इफ्तार, दुनिया में अमन और ईरान की सलामती के लिए उठे हाथ

दिल्ली में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की ओर से मरकज़ के सामने के मैदान में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया.

दिल्ली में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने दावत-ए-इफ्तार का किया आयोजन
दिल्ली में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने दावत-ए-इफ्तार का किया आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 1:59 PM IST

नई दिल्ली: पवित्र माह रमज़ान के मौके पर राजधानी दिल्ली में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की ओर से एक विशेष दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम दिल्ली स्थित मरकज़ के सामने के मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए.

कार्यक्रम की शुरुआत कुरआन की तिलावत से हुई. इसके बाद रोज़ा खोलने से पहले सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया. इस दौरान मौजूद लोगों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अमन, भाईचारे और इंसानियत की भलाई के लिए दुआ मांगी. रमज़ान का महीना सब्र, इबादत और इंसानियत की खिदमत का महीना माना जाता है. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस दावत-ए-इफ्तार में आए मेहमानों ने आपसी मोहब्बत, एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया.

इंसानियत, न्याय और शांति का संदेश फैलाना बेहद जरूरी
इस अवसर पर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, जो जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रमज़ान का पाक महीना इंसान को अपने अंदर झांकने और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का अवसर देता है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, ऐसे समय में इंसानियत, न्याय और शांति का संदेश फैलाना बेहद जरूरी हो जाता है.

'रमज़ान इंसानियत की सेवा करने की सीख देता है'
इस कार्यक्रम में सलीम इंजीनियर, जो जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि रमज़ान हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने, समाज में भाईचारे को मजबूत करने और इंसानियत की सेवा करने की सीख देता है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम अलग-अलग समुदायों के लोगों को एक साथ लाने और आपसी समझ को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं.

ईरान के लिए खास दुआ की गई
कार्यक्रम के दौरान ईरान के लिए भी खास दुआ की गई. वक्ताओं और मौजूद लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि ईरान और पूरे मध्य-पूर्व क्षेत्र में अमन कायम हो, बेगुनाह लोगों की हिफाज़त हो और दुनिया में चल रहा संघर्ष खत्म हों. दुआ में यह भी कहा गया कि अल्लाह पूरी दुनिया को नफरत, जंग और हिंसा से बचाए और इंसानियत को शांति, न्याय और भाईचारे का रास्ता दिखाए.

अल्लाह से रहमत और बरकत की दुआ मांगी गई
इफ्तार के समय सभी लोगों ने एक साथ बैठकर रोज़ा खोला और उसके बाद सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया गया. इस दौरान लोगों के बीच आपसी मुलाकात और बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा, जिससे भाईचारे और सामाजिक एकता का माहौल देखने को मिला. कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर सामूहिक दुआ की गई, जिसमें पूरी दुनिया में अमन -ओ-सुकून, इंसानियत की भलाई और सभी लोगों की सलामती के लिए अल्लाह से रहमत और बरकत की दुआ मांगी गई .

संपादक की पसंद

