जमात-ए-इस्लामी हिंद ने उठाए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल, महंगाई और हीटवेव पर जताई चिंता
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने सरकार से अपील की है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर एक जन-केंद्रित और संतुलित नीति अपनाए.
Published : May 6, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: देश में चुनावी नतीजों और उसके बाद की राजनीतिक हलचलों के बीच जमात-ए-इस्लामी हिंद ने चुनाव प्रक्रिया, महंगाई और भीषण गर्मी की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है. दिल्ली में आयोजित मासिक प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम खान ने हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकारों के गठन या पुनः वापसी के बावजूद देश को इस समय एक समावेशी और जन-केंद्रित शासन की सख्त जरूरत है.
उन्होंने कहा कि देश इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और सामाजिक न्याय जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है, जिन पर केवल औपचारिक नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है. उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वहां तुरंत कानून-व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
चुनाव प्रक्रिया पर जमात-ए-इस्लामी हिंद का सवाल: जमात-ए-इस्लामी हिंद ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. मलिक मोहतसिम खान ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव, वंचित वर्गों के कथित वंचन और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग जैसी शिकायतें सामने आई हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं. प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि एलपीजी, ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल घरेलू बजट प्रभावित हुआ है बल्कि परिवहन और खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं.
महंगाई और हीटवेव पर जमात-ए-इस्लामी हिंद की चिंता: उन्होंने सरकार से अपील की है कि ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए करों में राहत दी जाए और लंबे समय के लिए पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जाए. साथ ही, आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और जमाखोरी पर सख्त नियंत्रण की भी जरूरत बताई. वहीं, भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर भी संगठन ने चिंता जताई. प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि बढ़ते तापमान से मजदूरों, गरीबों और बाहर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि वनों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. इसके समाधान के लिए हीट एक्शन प्लान, पेयजल सुविधा, कार्य घंटों के नियमन और शहरी हरियाली बढ़ाने जैसे कदम तुरंत जरूरी हैं. जमात-ए-इस्लामी हिंद ने सरकार से अपील की है कि वह इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर एक जन-केंद्रित और संतुलित नीति अपनाए, ताकि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को स्थिर किया जा सके.
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