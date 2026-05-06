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जमात-ए-इस्लामी हिंद ने उठाए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल, महंगाई और हीटवेव पर जताई चिंता

नई दिल्ली: देश में चुनावी नतीजों और उसके बाद की राजनीतिक हलचलों के बीच जमात-ए-इस्लामी हिंद ने चुनाव प्रक्रिया, महंगाई और भीषण गर्मी की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है. दिल्ली में आयोजित मासिक प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिम खान ने हाल ही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकारों के गठन या पुनः वापसी के बावजूद देश को इस समय एक समावेशी और जन-केंद्रित शासन की सख्त जरूरत है.

उन्होंने कहा कि देश इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और सामाजिक न्याय जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है, जिन पर केवल औपचारिक नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है. उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वहां तुरंत कानून-व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

चुनाव प्रक्रिया पर जमात-ए-इस्लामी हिंद का सवाल: जमात-ए-इस्लामी हिंद ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. मलिक मोहतसिम खान ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव, वंचित वर्गों के कथित वंचन और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग जैसी शिकायतें सामने आई हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं. प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि एलपीजी, ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल घरेलू बजट प्रभावित हुआ है बल्कि परिवहन और खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं.