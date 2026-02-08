ETV Bharat / state

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने देश के कई मुद्दों पर की चर्चा, देश के बजट और वित्त व्यवस्था को लेकर उठाए कई सवाल

अस्थायी रोज़गार,कम वेतनऔर बेरोज़गारी का उठाया मुद्दा आज भी देश का बड़ा तबका अस्थायी रोज़गार,कम वेतनऔर बेरोज़गारी से जूझ रहा है.सरकार ने स्वास्थ्य के लिए लगभग 1 लाख 3 हज़ार करोड़ रुपये और शिक्षा के लिए करीब 1 लाख 39 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये रकम काग़ज़ों पर बड़ी लगती है,लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश जहां लगातार महंगाई बढ़ रही है यह खर्च अपर्याप्त माना जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में आज भी अस्पतालों की भारी कमी है,सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं,और शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर डाल रही है.

बजट को लेकर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने किया सरकार से सवाल जमाअत-ए-इस्लामी हिंद बजट को लेकर कई सवालों को सामने लाया है. संगठन की ओर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि बजट में सरकार का झुकाव पूंजीगत खर्च और कॉरपोरेट-केंद्रित विकास की ओर से साफ तौर पर देखा जा सकता है.सड़कें, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन सब पर भारी निवेश किया गया है.लेकिन इसके समानांतर रोज़गार सृजन,आय की असमानता और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस रणनीति नज़र नहीं आती.

नई दिल्ली : केंद्रीय बजट को लेकर जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि ये देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने,विकास को तेज़ करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है. वहीं जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या यह बजट ज़मीन पर खड़े आम नागरिक की ज़रूरतों को पूरा करता है,या फिर यह केवल आंकड़ों और दावों का दस्तावेज़ पेश कर रहा है.

हालांकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट बढ़ाकर करीब 3,400 करोड़ रुपये किया गया है,लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि स्कॉलरशिप योजनाओं,शैक्षणिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ पूरी तरह ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है. पानी, आवास, पोषण और आजीविका जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकारी घोषणाओं और वास्तविक हालात के बीच एक बड़ी खाई नज़र आती है.

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने सरकार के बढ़ते कर्ज़ पर भी गंभीर चेतावनी दी है.अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में सरकारी कर्ज़ देश की कुल GDP के लगभग 55.6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार की आय का बड़ा हिस्सा कर्ज़ और ब्याज चुकाने में खर्च होगा,और सामाजिक क्षेत्रों के लिए कम संसाधन बचेंगे.लंबे समय में इसका असर स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों के कल्याण पर गंभीर रूप से पड़ सकता है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जतायी चिंता

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी चिंता जताई गई है.आरोप है कि इस समझौते से जुड़ी जानकारियां संसद या सार्वजनिक विमर्श के बजाय सोशल मीडिया और विदेशी बयानों के ज़रिये सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार,अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाज़ार में अधिक छूट दिए जाने की संभावना है.अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर देश के किसानों,छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों पर पड़ेगा.सबसे गंभीर चिंता देश में बढ़ते सांप्रदायिक और जाति आधारित अपराधों को लेकर जताई गई है.

हेट क्राइम की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हेट क्राइम की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है. उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलितों,अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.आरोप यह भी है कि कई मामलों में दोषियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों को ही परेशान किया जाता है,जो कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

इंसान, इंसाफ़ और समानता पर आधारित विकास मॉडल की ज़रूरत

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का कहना है कि भारत को अब ऐसे विकास मॉडल की ज़रूरत है जो सिर्फ़ मुनाफ़े और आंकड़ों पर नहीं,बल्कि इंसान, इंसाफ़ और समानता पर आधारित हो. विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब समाज का आख़िरी व्यक्ति खुद को सुरक्षित, शिक्षित और सम्मान के साथ जीता हुआ महसूस करे.अब सवाल यही है कि क्या इन चेतावनियों को नीतियों में जगह मिलेगी,या ये आवाज़ें सिर्फ़ काग़ज़ों तक ही सीमित रह जाएंगी.

