गौरेला पेंड्रा मरवाही में नेशनल हाइवे 45 पर लगा महाजाम, ट्रेलर के पलटने से बढ़ी मुसीबत
मौके पर मौजूद वाहन चालकों ने बताया कि हाइवे को दोनों और गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 10, 2026 at 11:10 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: जबलपुर से केंवची होते हुए कारीआम, रतनपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाइवे 45 एक बार फिर लोगों की परेशानी का सबब बन गया है. लगातार हो रहे हादसों और सड़क निर्माण कार्य में हो रही देरी, के चलते इस मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
हाइवे पर लगा महाजाम
शनिवार की देर रात कारीआम गांव के पास हुए दो अलग-अलग हादसों के कारण हाइवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे.
वाहन चालकों के अनुसार कारीआम गांव के पास कोयले से भरा एक ट्रेलर खराब सड़क के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया. वहीं दूसरी ओर एक लोड ट्रक का पट्टा भी सड़क की खराब हालत के चलते टूट गया, जिससे वह बीच सड़क पर ही ब्रेकडाउन हो गया. जिसके बाद दोनों भारी वाहनों के सड़क पर फंस जाने से हाइवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 150 से 200 वाहन जाम में फंसे रहे. जाम की वजह से यात्री पूरी रात सड़क पर परेशान होते रहे.
वाहन चालकों ने लगाए गंभीर आरोप
स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का आरोप है कि नेशनल हाइवे निर्माण कार्य कर रही ठेका कंपनी और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं और जाम की स्थिति बन रही है. सड़क कई स्थानों पर पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिससे भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है. लोगों का कहना है कि घटना देर रात हुई, लेकिन सुबह तक न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही जाम खुलवाने के लिए कोई कारगर प्रयास किए गए.
काफी मशक्कत के बाद खुला जाम
राहत की बात यह है कि छोटे वाहनों को किसी तरह से जाम से बाहर निकाला गया. यात्रियों ने स्थानीय प्रशासन और नेशनल हाइवे प्रबंधन से मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि बरसात से पहले सड़के पूरी बन जाए और बारिश में परेशानियों से लोगों को राहत मिल सके. वहीं मामले में जब ईटीवी भारत की टीम ने नेशनल हाइवे के अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो सका. जिसके बाद टीम ने यातायात विभाग प्रभारी सिद्धार्थ शुक्ला से जाम की जानकारी ली. जिसपर अधिकारियों ने कहा कि जाम को खुलवाया जा रहा है.
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