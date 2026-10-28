सड़क पर साष्टांग प्रदर्शन, दमघोंटू 'धूल ने किया सड़क पर लेटने को मजबूर', सड़क पर सियासी ड्रामा
धूल के गुबार से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही. लोग 5 बार पानी छिड़काव की मांग कर रहे. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 5:04 PM IST
धमतरी: सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग स्मॉग की वजह से बीमार हो जाते हैं. लेकिन इस बार नगरी-सिहावा मार्ग के आसपास रहने वाले लोग धूल के गुबार से बीमार होने लगे हैं. स्थानीय लोग और दुकानदारों का कहना है कि नगरी-सिहावा मार्ग की हालत बद से बदतर है. इस वजह से सड़क से जब गाड़ियां गुजरती हैं, तो धूल का गुबार उड़ता है. धूल का ये गुबार तेजी से आसपास के दुकानों और घरों में पहुंच रहा है. धूल की चपेट में आने से बच्चे और बुजुर्ग सांस रोग से पीड़ित हो रहे हैं.
सड़क पर साष्टांग प्रदर्शन
नाराज लोगों ने आज एनएसयूआई के नेतृत्व में सड़क पर प्रदर्शन किया. व्यापारियों और वार्ड के लोगों ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर सड़क की खस्ताहालत को सुधारने की मांग की. प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा. प्रदर्शनकारी सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करते रहे और जिला प्रशासन की टीम उनको मनाने की कोशिश करती रही. प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई.
एनएसयूआई प्रदर्शन में हुई शामिल
करीब 40 मिनट तक एनएसयूआई और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन चला. प्रदर्शन और जाम की वजह से लोग काफी देर तक परेशान होते रहे. दुकानदारों ने बताया कि सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. इनकी वजह से सड़कों से जब गाड़ियां गुजरती हैं तो धूल का गुबार उड़ता रहता है. पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहता है. लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़कों पर बने गड्ढों को बंद किया जाना चाहिए. सड़कों पर धूल का गुबार नहीं उड़े इसके लिए दिन में कम से कम पांच बार पानी का छिड़काव किया जाए.
सांस की समस्या से लोग हो रहे पीड़ित
युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गीतराम सिन्हा ने कहा, ''नगरी-सिहावा मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है. सड़क पर जगह-जगह गड्ढे उभर आए हैं. दिनभर उड़ने वाली धूल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है. खासकर अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को काफी परेशानी हो रही है. शासन-प्रशासन को इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.''
यदि इस मार्ग पर फोरलेन का निर्माण कार्य चल रहा है, तो सिहावा चौक से ही निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके: गीताराम सिन्हा, कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस
जाम खुलवाने की कोशिश
चक्काजाम की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंचे. नायब तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और सड़क पर यातायात बहाल कराया गया. जाम खुलने के बाद दोनों ओर फंसे वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हुई.
जुलाई 2027 तक फोरलेन का काम पूरा करने का लक्ष्य
मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एमडी पैकरा ने बताया कि सिहावा चौक से कोलियारी तक करीब 5 किमी सड़क पर फोरलेन निर्माण का काम चल रहा है और ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. सड़क पर उड़ने वाली धूल से लोगों को राहत दिलाने के लिए पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही गड्ढों की मरम्मत का काम भी कराया जा रहा है.
इस सड़क का निर्माण कार्य जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है. फिलहाल लोगों को बदहाल सड़क और धूल से राहत दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं: एमडी पैकरा, पीडब्ल्यूडी अधिकारी
सर्दियों के दिन में बढ़ सकती है परेशानी
सर्दियों में फॉग और स्मॉग दोनों की समस्या होती है. ऐसे में अगर धूल की समस्या को जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो सर्दी के मौसम में ये समस्या लोगों को और ज्यादा बीमार कर सकती है. हालाकि लोक निर्माण विभाग का दावा है कि जल्द ही गड्ढों को भरकर पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे समस्या कम जरूर हो जाएगी.
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