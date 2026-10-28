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सड़क पर साष्टांग प्रदर्शन, दमघोंटू 'धूल ने किया सड़क पर लेटने को मजबूर', सड़क पर सियासी ड्रामा

सड़क पर साष्टांग प्रदर्शन ( ETV Bharat )

धमतरी: सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग स्मॉग की वजह से बीमार हो जाते हैं. लेकिन इस बार नगरी-सिहावा मार्ग के आसपास रहने वाले लोग धूल के गुबार से बीमार होने लगे हैं. स्थानीय लोग और दुकानदारों का कहना है कि नगरी-सिहावा मार्ग की हालत बद से बदतर है. इस वजह से सड़क से जब गाड़ियां गुजरती हैं, तो धूल का गुबार उड़ता है. धूल का ये गुबार तेजी से आसपास के दुकानों और घरों में पहुंच रहा है. धूल की चपेट में आने से बच्चे और बुजुर्ग सांस रोग से पीड़ित हो रहे हैं.

सड़क पर साष्टांग प्रदर्शन नाराज लोगों ने आज एनएसयूआई के नेतृत्व में सड़क पर प्रदर्शन किया. व्यापारियों और वार्ड के लोगों ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर सड़क की खस्ताहालत को सुधारने की मांग की. प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा. प्रदर्शनकारी सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करते रहे और जिला प्रशासन की टीम उनको मनाने की कोशिश करती रही. प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग गई.