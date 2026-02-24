'जाम मुक्त चारधाम यात्रा' की कोशिशें तेज, सड़कों पर उतरे डीएम, ऑन हुआ बुलडोजर मोड
डीएम ने तिलवाड़ा में अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार किया. डीएम ने जाम मुक्त चारधाम यात्रा के लिए सख्त निर्देश दिये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 24, 2026 at 1:18 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा 2026 से पहले प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार लापरवाही या अतिक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने तिलवाड़ा बाजार स्थित केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का औचक स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को दो टूक चेतावनी दे दी है. निरीक्षण के दौरान डीएम ने एनएच चौड़ीकरण कार्य, अधिग्रहित भूमि की स्थिति और सड़क किनारे पड़े मलबे पर कड़ी नाराजगी जताई. जिन भू-स्वामियों को मुआवजा मिल चुका है, उन्हें तत्काल भूमि खाली करने का अंतिम निर्देश दिया गया.
ध्वस्त भवनों का मलबा सड़क पर मिला तो संबंधितों को सख्त शब्दों में कहा गया कि तुरंत हटाओ, वरना सीधी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो. चारधाम यात्रा के दौरान तिलवाड़ा बाजार में लगने वाले लंबे जाम इस बार प्रशासन के निशाने पर हैं. डीएम ने स्पष्ट किया कि सड़क पर पड़ा मलबा, अवैध कब्जे और दुकानों द्वारा सीमा से बाहर सामान फैलाना ही जाम की मुख्य वजह है. अब यह प्रवृत्ति नहीं चलेगी.
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं कि चौड़ीकरण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी. खाली कराई गई भूमि का उपयोग यात्रियों के लिए पार्किंग, विश्राम बेंच और मूलभूत सुविधाओं के विकास में किया जाएगा.
बहरहाल, जिलाधिकारी विशाल मिश्रा का सख्त रुख साफ संकेत दे रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन किसी भी दबाव या लापरवाही के मूड में नहीं है. श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और जाममुक्त यात्रा, यही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
दुकानदारों को अल्टीमेटम: डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि यदि कोई दुकानदार अपनी निर्धारित सीमा से बाहर एनएच की भूमि पर सामान रखता पाया गया तो नगर पंचायत के माध्यम से तुरंत चालान और सीधी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापार के नाम पर सड़क कब्जाना अब अपराध माना जाएगा. सभी विभागों को समन्वित अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले तिलवाड़ा पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो सके.
पढे़ं- केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी बैठक, डीएम ने दिये कड़े निर्देश, एक क्लिक में पढ़ें
पढे़ं- केदारनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक, एक क्लिक में जानिये KEY POINTS