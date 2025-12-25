ETV Bharat / state

'बहू-बेटियों के लिए स्मार्टफोन बैन' पर पंचायत की सफाई- फैसला नहीं, केवल सुझाव था, अब स्थगित किया

जालौर के सुंधा पट्टी के 24 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन बैन की खबर वायरल होने के बाद चौधरी समाज के पंचायत ने सफाई दी.

जालोर पंचायत के सदस्यों ने दी सफाई
जालोर पंचायत के सदस्यों ने दी सफाई (Informer : Naresh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 4:07 PM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जालौर : जिले के भीनमाल व रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सुंधा पट्टी के 24 से अधिक गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर बैन की खबर के वायरल होने के बाद पूरे मामले पर समाज के पंचों ने स्थिति स्पष्ट की है. समाज के पांच पटेल और पंचों ने कहा कि यह कोई अंतिम फैसला नहीं था, बल्कि महिलाओं की ओर से आए सुझावों पर समाज से राय मांगी जा रही थी. सोशल मीडिया पर विरोध और गलत व्याख्या के बाद इस प्रस्ताव को फिलहाल वापस ले लिया गया है.

बैठक में पंच हिम्मताराम ने बताया कि देवाराम कारनोल परिवार की ओर से यह सुझाव रखा गया था कि गांवों की बहू-बेटियां सामान्य बातचीत के लिए की-पैड मोबाइल का उपयोग करें. साथ ही, पढ़ाई करने वाली बच्चियों को जरूरत पड़ने पर घर के भीतर ही स्मार्टफोन से पढ़ाई करने की अनुमति देने की बात कही गई थी. प्रस्ताव में यह भी सुझाव था कि शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम या पड़ोस में जाते समय मोबाइल साथ न ले जाया जाए.

पढे़ं. 'बहू-बेटियों के लिए स्मार्टफोन बैन' पंचायत के फरमान पर सामाजिक संगठन आक्रोशित, कहा- ये मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला

इस मामले में पंचों ने दी सफाई (Informer : Naresh)

समाज के पंच नथाराम चौधरी ने बताया कि यह सुझाव किसी पर थोपा नहीं गया था और न ही इसमें किसी तरह की जबरदस्ती थी. केवल एक महीने का समय इसीलिए रखा गया था ताकि यह देखा जा सके कि बच्चों की आदतों और व्यवहार में कोई सुधार आता है या नहीं. साथ ही, 26 जनवरी तक समाज के लोगों से इस पर अपनी राय देने को कहा गया था. पंचों का कहना है कि महिलाओं के पास स्मार्टफोन होने के कारण बच्चे दिनभर मोबाइल का उपयोग करने लगते हैं. यह प्रस्ताव बच्चों के भविष्य और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर रखा गया था.

पढे़ं. महिला शक्ति को सलाम! देश और परिवार की ड्यूटी एक साथ निभा रहीं जवान

इसके अलावा, साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों और महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले ऑनलाइन शोषण को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी. हालांकि, जब इस प्रस्ताव को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया और इसका विरोध शुरू हुआ तो समाज ने इसे आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया. पंचों ने स्पष्ट किया कि समाज महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है और यह केवल एक सुझाव था, जिसे लोगों की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाना था.

ये था मामला : 21 दिसंबर को सुंधामाता में चौधरी समाज की एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें यह दावा किया गया कि पंचायत ने बहू-बेटियों के स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगा दी गई है. वीडियो के वायरल होते ही इस मुद्दे पर व्यापक बहस छिड़ गई और इसे महिलाओं की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाने लगा.

Last Updated : December 25, 2025 at 5:16 PM IST

TAGGED:

JALORE PANCHAYAT SMARTPHONE BAN
महिलाओं के लिए फोन बैन
जालोर पंचायत में फोन बैन
बहू बेटियों के लिए स्मार्टफोन बैन
SMARTPHONE BAN FOR WOMEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.