देवर की शादी से पहले भाभी ने दो बच्चियों संग दी जान, शादी वाले घर में मातम

जालौन: जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी में सोमवार सुबह महिला ने दो बेटियों के साथ जान दे दी. महिला के देवर की कल शादी है. मां-बेटियों को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां तीनों की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस के कई आलाअधिकारी पहुंच गए हैं. पुलिस के मुताबिक इस घटना की प्राथमिक वजह पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

ये था पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक कोंच कोतवाली क्षेत्र के दाढ़ी गांव निवासी देवेंद्र कुमार एक कंपनी में काम करते हैं. इस वजह से वह घर से बाहर रहते हैं. वह दो तीन दिन पहले घर लौटे थे. उनकी पत्नी आरती (27) व दो बेटियां पीहू (7) व छोटी बेटी दृष्टि (05) थी. किसी बात को लेकर आरती का विवाद परिजनों से हो गया. इससे आरती ने गुस्साकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया. दोनों बेटियों को भी कमरे के भीतर बंद कर लिया. इसके बाद आरती ने दोनों बेटियों के साथ जान देने की कोशिश की. चीख-पुकार सुनकर दौड़े लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया. इलाज के दौरान आरती और पीहू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, दृष्टि को लेकर परिजन झांसी चले गए. वहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

कल है देवर की शादी: पुलिस के मुताबिक आरती के देवर की बारात मंगलवार को बरेली जानी थी. घर पर मंडप लगा था. सभी नाते-रिश्तेदार आए हुए थे. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं. हंसी-खुशी की माहौल था. इस बीच अचानक यह घटना हो गई. इससे घर पर मातम पसर गया. परिजन व नाते-रिश्तेदार इस घटना से बेहद दुखी हैं.