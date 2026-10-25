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जालौन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग; जूनियर छात्रों से गाली गलौज का VIDEO वायरल, 7 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई

जालौन : राजकीय मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है. शनिवार रात करीब 9:30 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें सीनियर छात्रों पर जूनियर छात्रों को कमरे में बंद कर गाली-गलौज करने और परेशान करने की बात सामने आई है. मामला संज्ञान में आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच के बाद सात सीनियर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है.





कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी के आदेश पर आरोपी सातों छात्रों को सात दिन के लिए कॉलेज की कक्षाओं, क्लीनिकल ड्यूटी और हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही प्रत्येक छात्र पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कार्रवाई की सूची में एमबीबीएस बैच-2025 के सात छात्रों के नाम शामिल हैं.



कॉलेज प्रशासन ने जूनियर छात्रों के लिए नोटिस जारी कर कहा है कि वे अपना मोबाइल नंबर सीनियर छात्रों को देने के लिए बाध्य नहीं हैं. अगर कोई सीनियर छात्र मोबाइल नंबर मांगने का दबाव बनाता है या अनधिकृत मैसेज भेजता है तो इसकी शिकायत एंटी रैगिंग कमेटी से की जा सकती है. ऐसे नंबरों को ब्लॉक करने की सलाह भी दी गई है.



वहीं, जांच के दौरान सीनियर छात्रों की गतिविधियों से जुड़े व्हाट्सऐप मैसेज अन्य जूनियर छात्रों को भेजने के मामले में एमबीबीएस बैच-2026 के छात्र को चेतावनी दी गई है. कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि इस तरह के संदेश प्रसारित करने वाले छात्रों पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है.



प्रधानाचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि जूनियर छात्रों के लिए अलग हॉस्टल और सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद यह मामला सामने आया है. हॉस्टल के वार्डन ने भी निरीक्षण किया है. रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी की आपात बैठक बुलाई जाएगी. बैठक में जुर्माने की राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा.