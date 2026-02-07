ETV Bharat / state

दुष्कर्म पीड़िता ने बदला बयान; नशीला पदार्थ पिलाकर रेप मामले में छात्रा ने वीडियो जारी कर कही ऐसी बात

जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली बीए की छात्रा से दुष्कर्म का मामला.

दुष्कर्म पीड़िता ने बयान बदला
दुष्कर्म पीड़िता ने बयान बदला (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 11:29 AM IST

जालौन : नशीला पदार्थ पिलाकर बीए की छात्रा से दुष्कर्म मामले में नया मोड़ आ गया है. छात्रा के पिता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता का कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है. हालांकि पुलिस वीडियो की सत्यता जांचने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने के बात कह रही है.

एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार वर्मा के अनुसार उरई कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बीती 5 फरवरी को तहरीर दी थी. आरोप है कि उसकी पुत्री बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है. 4 फरवरी को वह लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी. उसी दौरान सचिन कुमार नामक युवक ने फोन कर उसे बाहर बुलाया और कोचिंग दिलाने का झांसा देकर बाइक से बस स्टैंड की ओर ले गया. जहां एक मकान में ले जाया गया और कॉफी में नशीला पदार्थ पिला दिया. छात्रा के बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है.

एडिशनल एसपी के मुताबिक इसी बीच छात्रा के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में छात्रा दुष्कर्म का मुकदमा झूठा बता रही है. उसका कहना है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई और जो कुछ हुआ, उसकी मर्जी से हुआ. छात्रा ने अपने परिजनों पर दबाव बनाने, धमकी देने और जबरन मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है. दूसरे वीडियो में छात्रा ने अपनी उम्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं. छात्रा का दावा किया कि उसके कुछ दस्तावेज फर्जी बनवाए गए हैं, वह बालिग है. वीडियो में यह भी है कि उसे कोई नशीला पदार्थ नहीं दिया गया. वह वीडियो में युवक को निर्दोष बता रही है. फिलहाल दस्तावजों के सत्यापन और वीडियो की सत्यता परखने के बाद ही विवेचना और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

