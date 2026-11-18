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अंतिम संस्कार के बाद नहर में ट्रैक्टर धोने और नहाने गए दो युवक डूबे; एक शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

जालौन : अंतिम संस्कार के बाद ट्रैक्टर धोने और नहाने गए थे दोनों युवक, एक को डूबता देख बचाने के लिए नहर में कूदा दूसरा युवक भी डूबा एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम मोहन का शव निकाला, राजा की तलाश जारी; एसडीएम और कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा कोंच कोतवाली क्षेत्र के परैथा गांव में मंगलवार को अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नहर में नहाने के दौरान दो युवक डूब गए. हादसे की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाकर एक युवक का शव बरामद कर लिया, लेकिन दूसरे का कुछ पता नहीं चला. एसडीएम ने बुधवार सुबह फिर सर्च ऑपरेशन शुरू करने की बात कही है. वहीं हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव और रिश्तेदारी में मातम पसरा हुआ है.

बताया गया कि परैथा गांव निवासी सूरज वाल्मीकि की मां नन्हीं (95) का सोमवार को निधन हो गया था. परिवार के लोगों के दिल्ली में कामकाज के सिलसिले में रहने के कारण मंगलवार दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के बाद कुछ युवक ट्रैक्टर धोने और नहाने के लिए नहर पुल पर चले गए.



नहाने के दौरान ललितपुर जिले के मड़ावरा थाना क्षेत्र के डोंगरा गांव निवासी राजा (19) पुत्र चंदन नहर में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए रामपुरा थाना क्षेत्र के मई गांव निवासी सूरज का भांजा मोहन (35) पुत्र मुन्नीलाल नहर में कूद गया. हालांकि, वह राजा को बचा नहीं सका और खुद भी गहरे पानी में डूबन गया.



दोनों युवकों को डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, परिजन और ग्रामीण उन्हें बचाने के लिए नहर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दोनों गहरे पानी में लापता हो चुके थे. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अनीता देवी, कोतवाली प्रभारी निग्वेंद्र प्रताप सिंह पुलिस और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन की ओर से दमकल, एंबुलेंस और स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया. इसके बाद जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची.



एसडीएम अनीता देवी ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों के प्रयास के बाद भी दोनों युवकों का पता नहीं चल सका. एसडीआरएफ टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान देर शाम मोहन का शव बरामद हुआ. राजा का कोई पता नहीं चल सका है. उसकी तलाश में टीम जुटी हुई है. रात के होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा है. बुधवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा.