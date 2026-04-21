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जालौन में फसल बंटवारे को लेकर भिड़ा परिवार, विवाद के दौरान दो सगे भाइयों की हत्या

रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुरा जागीर गांव में सोमवार शाम हुई सनसनीखेज वारदात.

जालौन में दो सगे भाइयों की हत्या.
जालौन में दो सगे भाइयों की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 8:01 AM IST

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जालौन : रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुरा जागीर गांव में सोमवार शाम पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गेहूं की फसल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दो सगे भाइयों की जान चली गई. घटना के बाद पूरे गांव स्तब्ध है और परिवार में मातम का माहौल है.

बताया गया, रामपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुरा जागीर गांव निवासी जय नारायण चतुर्वेदी के तीन बेटे हैं. बड़ा बेटा कैलाश गांव में रहता था. मझला बेटा जितेंद्र उर्फ अल्लू रामपुरा और सबसे छोटा बेटा गुड्डू दूसरे स्थान पर रहकर खेती का काम देखता था. पिछले दो दिनों से परिवार के बीच गेहूं की फसल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. सोमवार शाम करीब 6 बजे सभी लोग खेत पर गेहूं की कटाई के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान मझला बेटा जितेंद्र उर्फ अल्लू भी वहां आ गया और बड़े भाई कैलाश से कहासुनी करने लगा. विवाद बढ़ने पर जितेंद्र ने तमंचे से कैलाश पर गोली चला दी. गोली लगते ही कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई.

कैलाश की मौत देख जय नारायण और गुड्डू आक्रोशित हो गए. दोनों ने अपना आपा खो दिया और लाठी-डंडों से जितेंद्र पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से जितेंद्र की भी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय खेत पर मौजूद अन्य लोग दहशत में आ गए. दोहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ अम्बुज सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में फसल बंटवारे के विवाद में वारदात की बात सामने आई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. घटना पारिवारिक विवाद से जुड़ी है. सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है. हथियार की बरामदगी सहित अन्य साक्ष्यों को एकत्र करने की कार्रवाई जारी है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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