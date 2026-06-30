ETV Bharat / state

जालौन के SDM रिंकू सिंह राही फिर विवादों में, ब्लाक प्रमुख को थप्पड़ मारने के प्रयास का आरोप, DM ने बैठाई जांच

ब्लॉक प्रमुख ने जारी किया घटना का सीसीटीवी फुटेज, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ भी विरोध में उतरा.

रिंकू सिंह राही और आरोप लगाने वाले रामराजा.
रिंकू सिंह राही और आरोप लगाने वाले रामराजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 10:15 AM IST

|

Updated : June 30, 2026 at 10:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जालौन: जालौन के एसडीएम रिंकू सिंह राही एक बार चर्चा में हैं. इससे पहले वे अपने इस्तीफे के चलते सुर्खियों में थे. हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था. अब उन पर भिटारा स्थित बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख के साथ अभद्र व्यवहार, थप्पड़ मारने का प्रयास और धक्का देने का आरोप लगा है. ब्लॉक प्रमुख ने प्रेसवार्ता कर घनटा का वीडियो भी जारी किया है. शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राजीव राय को जांच सौंपी है.

ब्लाक प्रमुख ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज. (Video Credit; Ramraja)

ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि 23 जून को एसडीएम रिंकू सिंह राही मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, नलकूप विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण पर पहुंचे थे. आरोप है कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सभी अभिलेख महज ढाई मिनट के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों से कार्यालय में बैठकर अभिलेख देखने का अनुरोध किया और कहा कि जो भी कमियां होंगी, उनका तत्काल निराकरण कराया जाएगा. इसके बावजूद एसडीएम निर्धारित समय का हवाला देते हुए नाराज हो गए.

आरोप लगाया गया है कि निर्धारित समय में अभिलेख प्रस्तुत न होने पर एसडीएम ने अमर्यादित व्यवहार किया, थप्पड़ मारने का प्रयास किया और बाद में धक्का देकर अपमानित किया. शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी घटना कोल्ड स्टोरेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है. घटना के समय करीब 50 मजदूर मौके पर मौजूद थे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर जांच में गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है.

लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन.
लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन. (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि वह निष्पक्ष जांच चाहते हैं. कहना है कि यदि जांच में मेरी भी कोई गलती सामने आती है तो मेरे खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए. यह भी कहा कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वह राजभवन और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. सोमवार को ब्लॉक प्रमुख ने प्रेसवार्ता कर करीब चार मिनट 27 सेकेंड का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया.

वहीं, एसडीएम रिंकू सिंह राही ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में कई गंभीर अनियमितताएं मिली थीं, जिनकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा चुकी है. कहा कि कार्रवाई से बचने और जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं.

इधर, जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राजीव राय को सौंपी है. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

लेखपाल भी विरोध में

इस बीच एसडीएम की कार्यशैली को लेकर तहसील के लेखपाल भी विरोध में उतर आए हैं. उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि एसडीएम कर्मचारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं, सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और निलंबन व बर्खास्तगी की धमकी देते हैं. कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सामान्य कार्य वातावरण बहाल करने की मांग की है.

अक्सर विवादों में रहे

बता दें कि, उत्तर प्रदेश कैडर के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने इस साल मार्च में इस्तीफा दिया था. राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग और डीओपीटी को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी थी. हालांकि करीब एक महीने बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया. रिंकू सिंह राही ने इस्तीफे में आरोप लगाया था कि उन्हें लंबे समय से कोई अच्छा काम या फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही है.

रिंकू सिंह राही की कहानी संघर्ष और विवादों से भरी रही है. इससे पहले वह शाहजहांपुर में जॉइंट मजिस्ट्रेट और पूवायांं तहसील के एसडीएम के पद पर तैनात थे. जुलाई 2025 में वहां वकीलों के विरोध के दौरान सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक कर माफी मांगने का वीडियो वायरल हो गया था. इसके बाद उन्हें मात्र 36 घंटे में पद से हटा दिया गया और राजस्व परिषद से जोड़ दिया गया.

यह भी पढ़ें: UP के इस IAS ने इस्तीफा लिया वापस, PCS पद पर रहते 7 गोलियां खाकर जिंदा बचे थे, वकीलों के सामने उठा-बैठक लगा चर्चा में आए

Last Updated : June 30, 2026 at 10:23 AM IST

TAGGED:

SDM RINKU SINGH SLAPPING INCIDENT
JALAUN SDM RINKU SINGH CONTROVERSY
RAMRAJA NIRANJAN JALAUN
एसडीएम रिंकू सिंह राही थप्पड़ कांड
JALAUN SDM RINKU SINGH RAHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.