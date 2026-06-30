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जालौन के SDM रिंकू सिंह राही फिर विवादों में, ब्लाक प्रमुख को थप्पड़ मारने के प्रयास का आरोप, DM ने बैठाई जांच

रिंकू सिंह राही और आरोप लगाने वाले रामराजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन: जालौन के एसडीएम रिंकू सिंह राही एक बार चर्चा में हैं. इससे पहले वे अपने इस्तीफे के चलते सुर्खियों में थे. हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था. अब उन पर भिटारा स्थित बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख के साथ अभद्र व्यवहार, थप्पड़ मारने का प्रयास और धक्का देने का आरोप लगा है. ब्लॉक प्रमुख ने प्रेसवार्ता कर घनटा का वीडियो भी जारी किया है. शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राजीव राय को जांच सौंपी है. ब्लाक प्रमुख ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज. (Video Credit; Ramraja) ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि 23 जून को एसडीएम रिंकू सिंह राही मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, नलकूप विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण पर पहुंचे थे. आरोप है कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सभी अभिलेख महज ढाई मिनट के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों से कार्यालय में बैठकर अभिलेख देखने का अनुरोध किया और कहा कि जो भी कमियां होंगी, उनका तत्काल निराकरण कराया जाएगा. इसके बावजूद एसडीएम निर्धारित समय का हवाला देते हुए नाराज हो गए. आरोप लगाया गया है कि निर्धारित समय में अभिलेख प्रस्तुत न होने पर एसडीएम ने अमर्यादित व्यवहार किया, थप्पड़ मारने का प्रयास किया और बाद में धक्का देकर अपमानित किया. शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी घटना कोल्ड स्टोरेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है. घटना के समय करीब 50 मजदूर मौके पर मौजूद थे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर जांच में गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है. लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन. (Photo Credit; ETV Bharat) ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि वह निष्पक्ष जांच चाहते हैं. कहना है कि यदि जांच में मेरी भी कोई गलती सामने आती है तो मेरे खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए. यह भी कहा कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वह राजभवन और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. सोमवार को ब्लॉक प्रमुख ने प्रेसवार्ता कर करीब चार मिनट 27 सेकेंड का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया.