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जालौन के किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर, 4077 मीट्रिक टन डीएपी आ गई

जालौन को मिली 4077 मीट्रिक टन डीएपी ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: रबी फसलों की बुवाई के बीच खाद की मांग को देखते हुए जिले को 4077 मीट्रिक टन डीएपी मिली है. आईपीएल कंपनी की रैक से मिली खाद में से 1523 मीट्रिक टन सहकारी समितियों को आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है. खाद को रैक प्वाइंट से सीधे समितियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को खाद लेने के लिए ज्यादा भटकना न पड़े.



जिलाधिकारी समीर ने बताया कि समितियों पर खाद की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से निर्धारित दर पर की जाएगी. डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी 1350 रुपये और यूरिया की बोरी 266.50 रुपये में मिलेगी. खाद खरीदने के लिए किसानों को आधार कार्ड, खतौनी और फार्मर आईडी साथ रखनी होगी.