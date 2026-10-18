डीएम की फटकार के बाद एक्शन, सड़क की नापजोख के लिए कीचड़ में घुसे डीसी मनरेगा
जालौन में ग्राम पंचायत भदेवरा मजरा नगेपुर के ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के बाहर शव रखकर हंगामा-प्रदर्शन किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:39 PM IST
जालौन : ग्राम पंचायत भदेवरा मजरा नगेपुर में बदहाल सड़कों और खस्ताहाल श्मशान घाट के रास्ते के हालात बदलने वाले हैं. ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन और डीएम समीर कुमार सिंह की फटकार के बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं. शनिवार को डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह गांव पहुंचे और कीचड़ में घुसकर सड़क के लिए नापजोख शुरू की.
बता दें, बीते शुक्रवार को ग्राम पंचायत भदेवरा मजरा नगेपुर के ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया था. ग्रामीणों का कहना था कि श्मशान घाट का रास्ता बदहाल है और पानी-कीचड़ भरा रहता है. ऐसे में शव यात्रा निकालने में काफी परेशानी होती है. इसके अलावा गांव की कई सड़कें बदहाल पड़ी है. इसकी जानकारी जिलाधिकारी समीर कुमार सिंह को हुई तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और सड़क बनवाने के निर्देश दिए हैं.
डीएम की फटकार के बाद शनिवार को डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह और उनकी टीम ने मौके पर पहुंची. इस दौरान ग्रामीणों की मदद से सड़क बनवाने के लिए रास्ते की नापजोख कराई. इस दौरान उनकी टीम को कीचड़ में भी घुसना पड़ा. इस दौरान डीसी मनरेगा ने अन्य कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ संबंधित सड़क बनाने के बाबत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
वहीं जिलाधिकारी समीर कुमार सिंह ने कहा है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. टीम भेजकर श्मशान तक जाने वाले रास्ते के साथ अन्य सड़कें बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं. जहां भी सड़कें खराब हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
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