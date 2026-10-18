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डीएम की फटकार के बाद एक्शन, सड़क की नापजोख के लिए कीचड़ में घुसे डीसी मनरेगा

सड़क बनवाने के लिए नाप जोख करते अधिकारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

जालौन : ग्राम पंचायत भदेवरा मजरा नगेपुर में बदहाल सड़कों और खस्ताहाल श्मशान घाट के रास्ते के हालात बदलने वाले हैं. ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन और डीएम समीर कुमार सिंह की फटकार के बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं. शनिवार को डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह गांव पहुंचे और कीचड़ में घुसकर सड़क के लिए नापजोख शुरू की.

बता दें, बीते शुक्रवार को ग्राम पंचायत भदेवरा मजरा नगेपुर के ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया था. ग्रामीणों का कहना था कि श्मशान घाट का रास्ता बदहाल है और पानी-कीचड़ भरा रहता है. ऐसे में शव यात्रा निकालने में काफी परेशानी होती है. इसके अलावा गांव की कई सड़कें बदहाल पड़ी है. इसकी जानकारी जिलाधिकारी समीर कुमार सिंह को हुई तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और सड़क बनवाने के निर्देश दिए हैं.