ETV Bharat / state

उरई के मुस्लिम परिवार की विरासत; 35 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है रावण का पुतला बनाने की परंपरा

उरई के मुस्लिम परिवार की विरासत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

जालौन : उरई में हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव की परंपरा 35 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है. शहर के मंसूरी परिवार के लोग 35 साल से रावण, मेघनाद, कुंभकरण के पुतले बनाने के कार्य से जुड़े हैं. मंसूरी परिवार की मौजूदा पीढ़ी को भी 15 साल हो गए हैं. मंसूरी परिवार को लोगों का कहना है कि पुतले का निर्माण केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि हमारे समाज एकता की पहचान भी है. दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का सामाजिक त्यौहार है.

उरई में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) उरई शहर की गल्ला मंडी में हर साल दशहरे के अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इस कार्यक्रम को देखने के लिए शहर और आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. यहां हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की विरासत देखने को मिलती है. पिछले करीब 35 साल से राशन मंसूरी के परिवार के लोग रावण के पुतला निर्माण से जुड़े हैं. इस काम में परिवार के बच्चे, महिलाएं और अन्य सदस्य भी सहयोग करते हैं.