उरई के मुस्लिम परिवार की विरासत; 35 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है रावण का पुतला बनाने की परंपरा
उरई शहर की गल्ला मंडी में हर साल दशहरे पर राशन मंसूरी के परिवार द्वारा बनाए रावण के पुतले का दहन किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:29 PM IST
जालौन : उरई में हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव की परंपरा 35 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी कायम है. शहर के मंसूरी परिवार के लोग 35 साल से रावण, मेघनाद, कुंभकरण के पुतले बनाने के कार्य से जुड़े हैं. मंसूरी परिवार की मौजूदा पीढ़ी को भी 15 साल हो गए हैं. मंसूरी परिवार को लोगों का कहना है कि पुतले का निर्माण केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि हमारे समाज एकता की पहचान भी है. दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का सामाजिक त्यौहार है.
उरई शहर की गल्ला मंडी में हर साल दशहरे के अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इस कार्यक्रम को देखने के लिए शहर और आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं. यहां हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की विरासत देखने को मिलती है. पिछले करीब 35 साल से राशन मंसूरी के परिवार के लोग रावण के पुतला निर्माण से जुड़े हैं. इस काम में परिवार के बच्चे, महिलाएं और अन्य सदस्य भी सहयोग करते हैं.
राशन मंसूरी बताते हैं कि रावण के पुतले का निर्माण हमारे पूर्वजों के समय से हो रहा है. मौजूदा परिवार पिछले 15 साल से पुतले का निर्माण कर रहा है. गल्ला मंडी समिति की ओर से हर साल पुतले के निर्माण का कार्य मिलता है. जिसे हम पूरे परिवार के साथ मिलकर करते हैं और दशहरे के आयोजन में शामिल भी होते हैं.
राशन मंसूरी का कहना है कि उन्हें यह काम करके अच्छा लगता है. रावण के पुतले का निर्माण केवल एक काम नहीं है, बल्कि इसके जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी दिया जाता है. इस आयोजन से समाज में भाईचारे और इंसानियत की भावना मजबूत होती है. इस काम को लेकर किसी तरह की धार्मिक भेदभाव वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. सोशल मीडिया पर भले ही धर्म को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हों, लेकिन समाज में ऐसी कोई बात नहीं है.
106 साल से आयोजित हो रहा दशहरा कार्यक्रम : गल्ला व्यापार सेवा समिति के अध्यक्ष रवि इटोदिया ने बताया कि समिति की ओर से पिछले 106 वर्षों से दशहरा और रामलीला का आयोजन कराया जाता है. इस साल 15 दिवसीय रामलीला के साथ विजयादशमी पर रावण दहन का कार्यक्रम परंपरा के अनुसार होगा.
रावण दहन के लिए पुतले का निर्माण करीब 35 वर्षों से एक मुस्लिम परिवार करता आ रहा है. इस काम में परिवार के बच्चे, महिलाएं और अन्य सदस्य भी जुटते हैं. पूरा परिवार मिलकर पुतले को तैयार करता है. यह समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि किसी भी धर्म का त्योहार हो, उसे आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए. त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि ये लोगों को आपस में जोड़ने और समाज में सद्भाव बनाए रखने का भी काम करते हैं.
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