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जालौन में मौरंग लदे डंपर ने बाइक से गिरी महिला को कुचला; मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने लगाया जाम

जालौन : आटा थाना क्षेत्र के कालपी-चंडौत मार्ग पर सोमवार रात मौरंग लदे डंपर की चपेट में आकर महिला की मौके पर मौत हो गई. हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए. हादसे आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने करीब दो घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह आश्वासन देकर जाम खुलवाया.

आटा थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि सोमवार रात क्षेत्र के ग्राम अमीसा निवासी प्रदीप अपनी पत्नी खुशबू (23) और बड़ी बहन गुड्डी के साथ बाइक से चंडौत जा रहे थे. झांकेदाई मंदिर के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद खुशबू सड़क पर गिर गई और डंपर के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में गुड्डी और प्रदीप को भी चोटें आईं. दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और किसी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया. वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों और अन्य परिजनों ने कालपी-चंडौत मार्ग पर जाम लगा दिया.

थाना प्रभारी अजय सिंह के मुताबिक जाम की सूचना पर एसडीएम कालपी मनोज कुमार सिंह, सीओ अवधेश कुमार सिंह समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन मुआवजे और आरोपी डंपर चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. करीब दो घंटे की मशक्कत से अधिकारियों ने मुआवजा दिलाने और आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है.