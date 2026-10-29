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जालौन जेल में करवाचौथ: 11 महिला बंदियों ने रखा पति के लिए व्रत, चारदीवारी के भीतर मिला साथ

पति भी इसी जेल में बंद, करवाचौथ पर मिला साथ पूजा करने का खास मौका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: करवाचौथ का त्योहार हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास और पवित्र माना जाता है. जालौन के जिला कारागार से इस पावन पर्व पर एक बेहद भावुक और अनूठी तस्वीर सामने आई है. इस बार जेल में बंद 11 महिला बंदियों ने अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए करवाचौथ का निर्जला व्रत रखा है.

इन सभी 11 महिलाओं के पति भी इसी जिला कारागार की अलग-अलग बैरकों में अपनी सजा या सुनवाई काट रहे हैं.

जानकारी देते जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य. (Video Credit: ETV Bharat) जेल प्रशासन ने महिलाओं के लिए किए विशेष इंतजाम: चारदीवारी के भीतर रहने के बावजूद इन महिलाओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. महिला बंदियों की इस अटूट श्रद्धा को देखते हुए जेल प्रशासन ने भी संवेदनशीलता दिखाई है. जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि सभी 11 व्रती महिलाओं के लिए जेल प्रबंधन की तरफ से करवा, फूल और पूजा-पाठ की हर जरूरी सामग्री मुहैया कराई जा रही है. उनका मकसद यह है कि ये महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपनी धार्मिक परंपरा और रीति-रिवाजों का पालन कर सकें.