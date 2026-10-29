जालौन जेल में करवाचौथ: 11 महिला बंदियों ने रखा पति के लिए व्रत, चारदीवारी के भीतर मिला साथ
इन महिला बंदियों के पति भी जालौन के जिला कारागार में बंद हैं, जिनके साथ पूजा के लिए जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:36 PM IST
जालौन: करवाचौथ का त्योहार हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास और पवित्र माना जाता है. जालौन के जिला कारागार से इस पावन पर्व पर एक बेहद भावुक और अनूठी तस्वीर सामने आई है. इस बार जेल में बंद 11 महिला बंदियों ने अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए करवाचौथ का निर्जला व्रत रखा है.
इन सभी 11 महिलाओं के पति भी इसी जिला कारागार की अलग-अलग बैरकों में अपनी सजा या सुनवाई काट रहे हैं.
जेल प्रशासन ने महिलाओं के लिए किए विशेष इंतजाम: चारदीवारी के भीतर रहने के बावजूद इन महिलाओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. महिला बंदियों की इस अटूट श्रद्धा को देखते हुए जेल प्रशासन ने भी संवेदनशीलता दिखाई है. जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि सभी 11 व्रती महिलाओं के लिए जेल प्रबंधन की तरफ से करवा, फूल और पूजा-पाठ की हर जरूरी सामग्री मुहैया कराई जा रही है. उनका मकसद यह है कि ये महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपनी धार्मिक परंपरा और रीति-रिवाजों का पालन कर सकें.
शाम की पूजा और मुलाकात के लिए बनी खास योजना: शाम के समय जब चांद निकलेगा, तब इन महिलाओं के लिए पूजा का विशेष प्रबंध रहेगा. जेल अधीक्षक के मुताबिक शाम को पूजा के वक्त जेल की बैरकों को थोड़ी देर बाद बंद करने की व्यवस्था की जाएगी. जेल प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ये सभी 11 महिलाएं अपने-अपने पति से आमने-सामने मिलकर इस पावन पर्व की पूजा संपन्न कर सकें. हालांकि, सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह पूरी प्रक्रिया जेल के कड़े नियमों और सुरक्षा घेरे के अंदर ही कराई जाएगी.
चारदीवारी के भीतर यादगार बनेगा यह करवाचौथ: आम दिनों में सुहागिन महिलाएं अपने घरों में अपनों के बीच रहकर यह व्रत पूरा करती हैं. लेकिन जेल में बंद इन महिलाओं के लिए इस साल का यह पर्व थोड़ा अलग और खास अनुभव देने वाला होगा. अपने-अपने पतियों से मुलाकात करने और उनके साथ बैठकर चांद को अर्घ्य देने का यह पल इन बंदियों के जीवन में नई आस भरेगा. जेल प्रशासन की इस मानवीय व्यवस्था ने महिला बंदियों की आस्था को न केवल सम्मान दिया है, बल्कि उनके लिए इस त्योहार को बेहद यादगार भी बना दिया है.
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