मतदाता सूची में छूटा है नाम तो करें ये काम; 24 अक्टूबर को फिर मौका, लगेगा विशेष कैंप
जालौन में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पटेल नगर, टाउन हॉल तथा राजकीय इंटर कॉलेज में लगे शिविर का डीएम ने किया निरीक्षण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:04 PM IST
जालौन : मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए नागरिकों को एक और अवसर देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी को लेकर डीएम समीर कुमार सिंह ने शनिवार को कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पटेल नगर, टाउन हॉल तथा राजकीय इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
जिलाधिकारी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में बूथवार और विधानसभा क्षेत्रवार परिवर्तन हुआ है. ऐसे मतदाता, जिन्हें लगता है कि किसी उचित कारण के बिना एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं. संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपनी पहचान प्रमाणित करते हुए फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
डीएम ने बताया कि जनपद के सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित हैं और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी भी उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. सभी बूथों पर फॉर्म-6 पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. जिससे मतदाताओं को आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. विशेष अभियान के तहत नागरिक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में जांच रहे हैं और नाम नहीं होने पर उसे जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं.
जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें. यदि नाम दर्ज नहीं है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें. उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर के विशेष अभियान के बाद 24 अक्टूबर को भी यह अवसर मिलेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र नागरिक समय रहते अपना नाम जांचें और आवश्यक होने पर नाम शामिल कराने की कार्रवाई पूरी करें.
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