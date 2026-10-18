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मतदाता सूची में छूटा है नाम तो करें ये काम; 24 अक्टूबर को फिर मौका, लगेगा विशेष कैंप

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पहुंचे लोग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

जालौन : मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए नागरिकों को एक और अवसर देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी को लेकर डीएम समीर कुमार सिंह ने शनिवार को कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पटेल नगर, टाउन हॉल तथा राजकीय इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

जानकारी देते डीएम समीर कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat) जिलाधिकारी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में बूथवार और विधानसभा क्षेत्रवार परिवर्तन हुआ है. ऐसे मतदाता, जिन्हें लगता है कि किसी उचित कारण के बिना एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं. संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपनी पहचान प्रमाणित करते हुए फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.