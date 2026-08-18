IAS Rinku Singh Controversy; सीओ नगर करेंगे जांच, राही ने मांगी FIR की काॅपी
उरई कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने कथित आपत्तिजनक बयान दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 7:50 AM IST
जालौन/उरई : संयुक्त मजिस्ट्रेट/एसडीएम (न्यायिक) रिंकू सिंह राही ने कूटरचित वीडियो वायरल कर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए उरई कोतवाली में शिकायत दी है. उन्होंने वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया और पेड मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच की मांग की है. शिकायत के बाद क्षेत्राधिकारी नगर को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है.
राही ने 17 अगस्त को थानाध्यक्ष उरई को दिए शिकायती पत्र में कहा कि 15 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान उनके संबोधन का वीडियो बनाया गया था. उन्होंने कहा कि भगत सिंह का उदाहरण उनके सपनों के राष्ट्र निर्माण में कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के संदर्भ में दिया गया था. आरोप है कि मूल वीडियो में काट-छांट कर उनके संबोधन के एक हिस्से को अलग संदर्भ में प्रसारित किया गया. इससे उनकी सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.
शिकायत में उन्होंने एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया और पेड मीडिया के माध्यम से जानबूझकर वायरल किए जाने का आरोप लगाया है. राही ने वीडियो प्रसारित करने वाले स्रोतों और इसके पीछे शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है. साथ ही कार्यक्रम की मूल रिकॉर्डिंग और कलेक्ट्रेट सभागार की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है.
राही ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान तहसील जालौन में कराई गई कोल्ड स्टोरेज की जांच और सरकारी/नजूल जमीन से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए. आरोप लगाया कि उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र किए जा रहे हैं और कुछ लोग उनकी एक चूक का इंतजार कर रहे हैं. यह भी आरोप लगाया कि 17 अगस्त को वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन ने उनका पत्र रिसीव करने से मना कर दिया. फोन पर बातचीत का प्रयास करने पर भी बात नहीं किए जाने का दावा किया.
जालौन पुलिस ने सोशल मीडिया पर राही की शिकायत के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. इसके बाद राही ने पुलिस के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि एक संयुक्त मजिस्ट्रेट (IAS) की शिकायत तक नहीं लेने के लिए थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए.
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