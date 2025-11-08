ETV Bharat / state

हृदय विदारक; सैलून संचालक बेटे की हार्ट अटैक से मौत, सदमे में बुजुर्ग मां ने भी तोड़ा दम

हमीरपुर/जालौन : रेढ़र थाना क्षेत्र के बुढ़ावली गांव से हृदय विदारक घटना सामने आई है. सैलून संचालक बेटे की मौत के कुछ ही घंटे बाद बुढ़ी मां ने भी दम तोड़ दिया. घर से एक साथ मां-बेटे की अर्थियां उठने पर गांव में मातम छा गया. हर किसी की आंखें नम थीं. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

बुढ़ावली गांव निवासी हरी प्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना (39) अपने बड़े भाई हरी शंकर याज्ञिक (42) के साथ कस्बा माधौगढ़ के मालवीय नगर उत्तरी में रहते थे. दोनों भाई अलग-अलग हेयर कटिंग सैलून चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. बीते गुरुवार दोपहर हरी प्रकाश अपने सैलून में काम कर रहे थे. तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा. बड़े भाई हरी शंकर ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधौगढ़ ले गए. जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर जिला अस्पताल उरई और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया. शुक्रवार तड़के इलाज के दौरान हरी प्रकाश की मौत हो गई.

दोपहर में जब हरी प्रकाश का शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया. मां किशोरी देवी (72) बेटे का शव देखते ही बेसुध होकर गिर पड़ीं और कुछ ही देर में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए. मां-बेटे की एक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में शोक की लहर है. अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान हर किसी की आंखें नम थीं. ग्रामीणों का कहना है कि मां किशोरी देवी अपने बेटे से अत्यधिक स्नेह रखती थीं. इसलिए मौत का सदमा सहन नहीं कर सकीं.