जालौन: गुलाबजल बनाने की आड़ में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री, 1102 किलो ड्रग्स बरामद
DRI और ATS की बड़ी कार्रवाई, दो गिरफ्तार, जब्त ड्रग्स की कीमत करोड़ों में
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:26 AM IST
जालौन: उरई में गुलाबजल बनाने के नाम पर ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी.टीनशेड डालकर करोड़ों रुपये का नशीला पदार्थ तैयार किया जा रहा था. यह काम पिछले कई महीने से चल रहा था. गुरुवार तड़के डीआरआई और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1102.88 किलो ड्रग्स और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जब्त किए गए हैं. बरामद सामान की कीमत करीब 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
मामला डकोर कोतवाली क्षेत्र के ऐरी रमपुरा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, यहां करीब पांच महीने पहले टीनशेड डालकर गुलाबजल बनाने का काम शुरू किया गया था. इसके लिए आसपास के गांवों से गुलाब के फूल खरीदे जाते थे. बाहर से केमिकल और दूसरे सामान भी मंगाए जाते थे. लोगों को यही बताया जाता था कि यहां गुलाबजल तैयार किया जा रहा है. इसी वजह से गांव के लोगों को लंबे समय तक इस काम पर शक नहीं हुआ. जांच एजेंसियों को इस फैक्टरी में कुछ गड़बड़ होने की जानकारी मिली और इसके बाद निगरानी शुरू कर दी गई.
डीआरआई और एटीएस ने छापेमारी से पहले करीब तीन दिन तक फैक्टरी पर नजर रखी. इसके बाद गुरुवार तड़के कई गाड़ियों से टीम गांव पहुंची. टीम ने फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर तलाशी ली तो वहां ड्रग्स तैयार करने के लिए पूरी व्यवस्था मिली. अंदर लैब की तरह काम किया जा रहा था.
कार्रवाई में करीब 184 किलो अधबना नशीला पदार्थ और 582.2 किलो केमिकल व उपकरण बरामद किए गए. इसके बाद टीम ने आरोपियों के घरों पर भी तलाशी ली. एक आरोपी के घर से 15.44 किलो तैयार मेफेड्रोन, 152.94 किलो केमिकल और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन मिली. वहीं दूसरे आरोपी के परिसर से 168.3 किलो केमिकल बरामद किया गया. इस तरह पूरी कार्रवाई में कुल 1102.88 किलो ड्रग्स और केमिकल जब्त किए गए.
डीआरआई ने उरई निवासी 27 वर्षीय हेमेंद्र कुशवाह और महाराष्ट्र निवासी 37 वर्षीय संतोष को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जानकारी में तीन लोगों की गिरफ्तारी और करीब 12.5 किलो तैयार एमडी ड्रग्स मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन अब पूरी कार्रवाई का आंकड़ा सामने आने के बाद बरामदगी का दायरा काफी बड़ा बताया जा रहा है. फैक्ट्री से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
मेफेड्रोन एक कृत्रिम नशीला पदार्थ है. इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है और इसकी खरीद-बिक्री गैरकानूनी है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जालौन के एक गांव में इतने बड़े स्तर पर यह फैक्टरी कैसे चल रही थी? इसके पीछे कौन लोग हैं और इस कारोबार का नेटवर्क कितने शहरों तक फैला हुआ है? फिलहाल डीआरआई और एटीएस की जांच जारी है.
अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि संयुक्त टीम ने मौके से एमडी ड्रग्स बरामद होने की जानकारी दी है. बरामद सामग्री को लखनऊ ले जाया जाएगा और वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. टीम के सदस्य फिलहाल जांच और पूछताछ में जुटे हैं. अधिकारियों ने पूरे मामले में विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है. बड़ा नेटवर्क हो सकता है उसकी भी जांच चल रही है.
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