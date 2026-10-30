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जालौन: गुलाबजल बनाने की आड़ में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री, 1102 किलो ड्रग्स बरामद

जालौन में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन: उरई में गुलाबजल बनाने के नाम पर ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी.टीनशेड डालकर करोड़ों रुपये का नशीला पदार्थ तैयार किया जा रहा था. यह काम पिछले कई महीने से चल रहा था. गुरुवार तड़के डीआरआई और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1102.88 किलो ड्रग्स और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जब्त किए गए हैं. बरामद सामान की कीमत करीब 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat) मामला डकोर कोतवाली क्षेत्र के ऐरी रमपुरा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, यहां करीब पांच महीने पहले टीनशेड डालकर गुलाबजल बनाने का काम शुरू किया गया था. इसके लिए आसपास के गांवों से गुलाब के फूल खरीदे जाते थे. बाहर से केमिकल और दूसरे सामान भी मंगाए जाते थे. लोगों को यही बताया जाता था कि यहां गुलाबजल तैयार किया जा रहा है. इसी वजह से गांव के लोगों को लंबे समय तक इस काम पर शक नहीं हुआ. जांच एजेंसियों को इस फैक्टरी में कुछ गड़बड़ होने की जानकारी मिली और इसके बाद निगरानी शुरू कर दी गई.

ड्रग्स की बरामदगी (Photo Credit; ETV Bharat) डीआरआई और एटीएस ने छापेमारी से पहले करीब तीन दिन तक फैक्टरी पर नजर रखी. इसके बाद गुरुवार तड़के कई गाड़ियों से टीम गांव पहुंची. टीम ने फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर तलाशी ली तो वहां ड्रग्स तैयार करने के लिए पूरी व्यवस्था मिली. अंदर लैब की तरह काम किया जा रहा था.



कार्रवाई में करीब 184 किलो अधबना नशीला पदार्थ और 582.2 किलो केमिकल व उपकरण बरामद किए गए. इसके बाद टीम ने आरोपियों के घरों पर भी तलाशी ली. एक आरोपी के घर से 15.44 किलो तैयार मेफेड्रोन, 152.94 किलो केमिकल और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन मिली. वहीं दूसरे आरोपी के परिसर से 168.3 किलो केमिकल बरामद किया गया. इस तरह पूरी कार्रवाई में कुल 1102.88 किलो ड्रग्स और केमिकल जब्त किए गए.



डीआरआई ने उरई निवासी 27 वर्षीय हेमेंद्र कुशवाह और महाराष्ट्र निवासी 37 वर्षीय संतोष को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जानकारी में तीन लोगों की गिरफ्तारी और करीब 12.5 किलो तैयार एमडी ड्रग्स मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन अब पूरी कार्रवाई का आंकड़ा सामने आने के बाद बरामदगी का दायरा काफी बड़ा बताया जा रहा है. फैक्ट्री से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.