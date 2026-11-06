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जालौन की बेटी का अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में चयन, थाईलैंड में दिखाएगी दमखम

पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी स्वाती को चेक देते जिलाधिकारी समीर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

जालौन : विकासखंड कोंच के ग्राम अमीटा निवासी कमलेश कुमार की दिव्यांग बेटी स्वाती का चयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड में आयोजनत होने वाली दिव्यांग पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए हुआ है. दिव्यांग ने अपनी मेहनत, लगन, दृढ़ इच्छाशक्ति और खेल प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए उपलब्धि हासिल की है. इसके लिए जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति उरई की ओर से 41 हजार 809 रुपये का चेक जिलाधिकारी समीर के द्वारा सौंपा गया है.

विकासखंड कोंच के ग्राम अमीटा निवासी कमलेश कुमार की पुत्री स्वाती का चयन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी आमंत्रण चयन सूची के क्रमांक 71 पर थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हुआ है. प्रतियोगिता 24 से 29 नवंबर तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित होगी. स्वाती की इस उपलब्धि को प्रोत्साहित करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने में आर्थिक बाधा न आए, इसके लिए जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति, उरई की ओर से हवाई यात्रा व्यय के लिए 41 हजार 809 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई.