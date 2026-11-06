जालौन की बेटी का अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में चयन, थाईलैंड में दिखाएगी दमखम
जिलाधिकारी ने 41 हजार 809 की आर्थिक सहायता का चेक सौंपकर बढ़ाया हौसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:57 PM IST
जालौन : विकासखंड कोंच के ग्राम अमीटा निवासी कमलेश कुमार की दिव्यांग बेटी स्वाती का चयन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड में आयोजनत होने वाली दिव्यांग पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए हुआ है. दिव्यांग ने अपनी मेहनत, लगन, दृढ़ इच्छाशक्ति और खेल प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए उपलब्धि हासिल की है. इसके लिए जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति उरई की ओर से 41 हजार 809 रुपये का चेक जिलाधिकारी समीर के द्वारा सौंपा गया है.
विकासखंड कोंच के ग्राम अमीटा निवासी कमलेश कुमार की पुत्री स्वाती का चयन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी आमंत्रण चयन सूची के क्रमांक 71 पर थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हुआ है. प्रतियोगिता 24 से 29 नवंबर तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित होगी. स्वाती की इस उपलब्धि को प्रोत्साहित करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने में आर्थिक बाधा न आए, इसके लिए जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति, उरई की ओर से हवाई यात्रा व्यय के लिए 41 हजार 809 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई.
जिलाधिकारी समीर ने अपने कार्यालय कक्ष में स्वाती को सहायता राशि का चेक प्रदान किया तथा उनका उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं. जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है. स्वाती ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से यह साबित किया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और मेहनत के आगे चुनौतियां बाधा नहीं बन सकतीं. स्वाती की यह उपलब्धि न केवल जनपद के लिए गौरव का विषय है, बल्कि अन्य दिव्यांगजनों एवं युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत भी है.