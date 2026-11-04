बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से गिरकर आग का गोला बना ट्रक; जिंदा जले चालक-क्लीनर, 7 घंटे बाद बरामद हो सके कंकाल
जालौन कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से ईंटों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:07 PM IST
जालौन : बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया. ईंटों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे से नीचे जा गिरा. नीचे गिरते ही ट्रक में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक और क्लीनर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. दोनों की ट्रक के अंदर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के जले हुए अवशेष बाहर निकाले जा सके.
हादसा जालौन कोतवाली क्षेत्र में जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर किलोमीटर संख्या 209.2 के पास बुधवार सुबह करीब 3 बजे हुआ. ट्रक में ईंटें लदी हुई थीं. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक चालक को झपकी आने के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ गया था और वह अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे से नीचे गिर गया था. इसके बाद बिजली की केबलों से टकराने के कारण आग लग गई.
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राजकुमार (35) निवासी नगला सेवा, थाना निढौली कलां, जिला एटा और सचिन (25) निवासी नगला अकोला, थाना एका, जिला फिरोजाबाद के रूप में हुई है. राजकुमार के पिता का नाम हुंदीलाल और सचिन के पिता का नाम कमलेश यादव बताया गया है. दोनों शादीशुदा थे. राजकुमार की तीन बेटियां भी हैं.
साथ चल रहे दूसरे ट्रक के चालक अवधेश कुमार (36) ने बताया कि तीन ट्रक एक साथ चल रहे थे. हादसे का शिकार हुआ ट्रक ईंटें लेकर जा रहा था. ट्रक मालिक का नाम अनुज है जो फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र के नगला अकोला के रहने वाले हैं.
सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि नीचे गिरते समय ट्रक बिजली की केबलों से टकराया था. ऐसे में केबलों से टकराने के कारण शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई. आग ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया था. इस दौरान ट्रक में लदी ईंटें भी खिसककर केबिन की तरफ आ गईं. जिससे चालक और क्लीनर अंदर ही फंस गए. आग भड़कने से दोनों की जल कर मौत हो गई. कंकाल के अवशेष बरामद कर फोरेंसिंक जांच के लिए भेजे गए हैं. परिजनों को सूचना देकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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