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बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से गिरकर आग का गोला बना ट्रक; जिंदा जले चालक-क्लीनर, 7 घंटे बाद बरामद हो सके कंकाल

जालौन में आग का गोला बना ट्रक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

जालौन : बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया. ईंटों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे से नीचे जा गिरा. नीचे गिरते ही ट्रक में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक और क्लीनर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. दोनों की ट्रक के अंदर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के जले हुए अवशेष बाहर निकाले जा सके.





हादसा जालौन कोतवाली क्षेत्र में जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर किलोमीटर संख्या 209.2 के पास बुधवार सुबह करीब 3 बजे हुआ. ट्रक में ईंटें लदी हुई थीं. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक चालक को झपकी आने के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ गया था और वह अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे से नीचे गिर गया था. इसके बाद बिजली की केबलों से टकराने के कारण आग लग गई.

