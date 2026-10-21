ETV Bharat / state

जालौन में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंबुलेंस की टक्कर से पलटा ऑटो, 8 घायल, 1 की हालत गंभीर

झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा ( Photo Credit : ETV Bharat )

जालौन : झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार शाम उकासा मोड़ के पास एंबुलेंस की टक्कर से ऑटो पलट गया. हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के दौरान हाईवे से गुजर रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने मौके पर अपनी गाड़ी रुकवाई और अपने गनर व सुरक्षा गार्डों के साथ घायलों की मदद के लिए आगे आए. उन्होंने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई और मौके पर पुलिस को बुलवाया.





बताया गया कि गुजरात अहमदाबाद से सुल्तानपुर निवासी कुछ लोग अपने राम आसरे वर्मा (85) का शव लेकर एंबुलेंस के साथ जा रहे थे. शाम करीब 5:10 बजे आटा थाना क्षेत्र के उकासा मोड़ के पास चालक को नींद की झपकी आ गई. जिससे एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ऑटो से टकरा गई. टक्कर के बाद सड़क किनारे चल रहा मोपेड सवार भी चपेट में आ गया. टक्कर से ऑटो पलट गया और उसमें सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई.