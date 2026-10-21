जालौन में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंबुलेंस की टक्कर से पलटा ऑटो, 8 घायल, 1 की हालत गंभीर
झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार शाम उकासा मोड़ के पास हुई दुर्घटना. कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने सभी को अस्पताल पहुंचवाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:54 AM IST
जालौन : झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार शाम उकासा मोड़ के पास एंबुलेंस की टक्कर से ऑटो पलट गया. हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के दौरान हाईवे से गुजर रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने मौके पर अपनी गाड़ी रुकवाई और अपने गनर व सुरक्षा गार्डों के साथ घायलों की मदद के लिए आगे आए. उन्होंने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई और मौके पर पुलिस को बुलवाया.
बताया गया कि गुजरात अहमदाबाद से सुल्तानपुर निवासी कुछ लोग अपने राम आसरे वर्मा (85) का शव लेकर एंबुलेंस के साथ जा रहे थे. शाम करीब 5:10 बजे आटा थाना क्षेत्र के उकासा मोड़ के पास चालक को नींद की झपकी आ गई. जिससे एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सामने चल रहे ऑटो से टकरा गई. टक्कर के बाद सड़क किनारे चल रहा मोपेड सवार भी चपेट में आ गया. टक्कर से ऑटो पलट गया और उसमें सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई.
हादसे में लालाराम (53) निवासी लोहागढ़, झांसी, रामसिंह (60) निवासी उरई, प्रियंका (20), अनामिका (22), राजकुमारी (38) निवासी बम्हौरी, राजेंद्र (42) और अभिमन्यु (30) निवासी इकोना तथा धर्मेंद्र (36) निवासी हैदलपुर घायल हो गए. घायलों में धर्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है.
इसी दौरान हाईवे से गुजर रहे कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी की नजर हादसे पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई. विधायक अपने गनर और सुरक्षा गार्डों के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए. उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कराई और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलवाया. विधायक की पहल के बाद घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया.
आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है. एंबुलेंस चालक और वाहन को पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया गया है. शव और उनके परिजनों को दूसरी एंबुलेंस से सुल्तानपुर रवाना कर दिया गया है. हालांकि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.