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न घर में अन्न, न स्कूल की फीस, मां छोड़कर चली गई, पिता की मौत से छिना दो बच्चों का आखिरी सहारा

पिता के मौत के बाद नहीं बचा कोई सहारा ( ETV Bharat )

कांगड़ा: कहते हैं कि बच्चों के सिर पर पिता का हाथ किसी छांव से कम नहीं होता, लेकिन ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की अलूहा पंचायत के गांव आघार में नियति ने दो मासूमों से उनका वो आखिरी सहारा भी छीन लिया. वार्ड नंबर-1 में रहने वाले इन दो बच्चों के सिर से पिता का साया क्या उठा और उनके जीवन में संघर्षों का अंधेरा छा गया है. इन मासूमों की जिंदगी में त्रासदी 4 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब उनकी मां उन्हें अकेला छोड़कर दूसरी शादी कर चली गई थी, तब से पिता ही मजदूरी कर इन बच्चों के लिए मां और बाप दोनों का फर्ज निभा रहे थे. दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो चंद पैसे जुड़ते, उससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई और भरण पोषण की लौ जलाए हुए थे, लेकिन अब पिता के अचानक निधन ने इन बच्चों को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है. बच्चों की छूटी पढ़ाई हालात इतने भावुक कर देने वाले हैं कि घर में न तो पर्याप्त राशन है और न ही पढ़ाई जारी रखने का कोई जरिया. स्कूल की फीस, किताबें और वर्दी की व्यवस्था न होने के कारण इन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है. हालांकि, फिलहाल उनके ताया और कुछ दयालु पड़ोसी कभी कभार मदद कर देते हैं, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दर्द