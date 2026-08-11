शिवमय हुई धर्मनगरी: श्री दुख भंजन मंदिर में तड़के 3 बजे से जलाभिषेक, 'बोल बम' के लगे जयकारे
कुरुक्षेत्र के श्री दुख भंजन महादेव मंदिर में तड़के 3 बजे से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं.
Published : August 11, 2026 at 1:00 PM IST
कुरुक्षेत्र: सावन की शिवरात्रि पर कुरुक्षेत्र की फिज़ा हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठी. कुरुक्षेत्र के श्री दुख भंजन महादेव मंदिर में आस्था का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं. क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा. हर कोई हाथ में जल का लोटा, बेलपत्र और पूजन सामग्री लिए महादेव के दर्शन और जलाभिषेक की आस में अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया.
विषपान का पौराणिक संदर्भ और युवाओं से नशा-मुक्ति का आह्वान: मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुशील कुमार शास्त्री ने इस पावन पर्व की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज के दिन महादेव की पूजा-अर्चना करने से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. समुंद्र मंथन की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील संदेश दिया.
सृष्टि रक्षा के लिए भगवान शिव ने किया विषपान: पुजारी ने बताया "समुंद्र मंथन के समय जब हलाहल विष से संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राहि-त्राहि मच गई थी, तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था. महादेव के उस ताप को शांत करने के लिए ही भक्त कांवड़ लाते हैं और जलाभिषेक करते हैं. महादेव द्वारा विष धारण करने को आधार बनाकर युवाओं को नशे का सहारा नहीं लेना चाहिए." उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहें और शिव भक्ति के जरिए अपने जीवन को सही दिशा दें.
एक लोटे जल से ढलते हैं सारे कष्ट: पुजारी सुशील कुमार शास्त्री के अनुसार भोलेनाथ अत्यंत आशुतोष हैं. जो केवल सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं. महाशिवरात्रि के अवसर पर यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक मात्र एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो महादेव उसके जीवन के तमाम दुख-दर्द हर लेते हैं.
विशेष आरती और पूजन: आज मंदिर में पूरे शिव परिवार की विशेष आरती और पूजन किया जा रहा है. भक्तजन पंचामृत, जल, बेलपत्र, आक और धतूरा अर्पित कर आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. पुजारी ने कहा कि "महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं. जिनकी आराधना में कोई भेदभाव नहीं है. हर वर्ण, समाज और वर्ग के लोग उनकी पूजा करते हैं. इतिहास गवाह है कि देवी-देवताओं से लेकर असुरों तक ने महादेव को ही अपना ईष्ट माना है इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है."
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