ETV Bharat / state

शिवमय हुई धर्मनगरी: श्री दुख भंजन मंदिर में तड़के 3 बजे से जलाभिषेक, 'बोल बम' के लगे जयकारे

कुरुक्षेत्र: सावन की शिवरात्रि पर कुरुक्षेत्र की फिज़ा हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठी. कुरुक्षेत्र के श्री दुख भंजन महादेव मंदिर में आस्था का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं. क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा. हर कोई हाथ में जल का लोटा, बेलपत्र और पूजन सामग्री लिए महादेव के दर्शन और जलाभिषेक की आस में अपनी बारी का इंतजार करता नजर आया.

विषपान का पौराणिक संदर्भ और युवाओं से नशा-मुक्ति का आह्वान​: मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुशील कुमार शास्त्री ने इस पावन पर्व की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज के दिन महादेव की पूजा-अर्चना करने से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. ​समुंद्र मंथन की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील संदेश दिया.​

शिवमय हुई धर्मनगरी: श्री दुख भंजन मंदिर में तड़के 3 बजे से जलाभिषेक (ETV Bharat)

सृष्टि रक्षा के लिए भगवान शिव ने किया विषपान: पुजारी ने बताया "समुंद्र मंथन के समय जब हलाहल विष से संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राहि-त्राहि मच गई थी, तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था. महादेव के उस ताप को शांत करने के लिए ही भक्त कांवड़ लाते हैं और जलाभिषेक करते हैं. महादेव द्वारा विष धारण करने को आधार बनाकर युवाओं को नशे का सहारा नहीं लेना चाहिए." उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहें और शिव भक्ति के जरिए अपने जीवन को सही दिशा दें.​