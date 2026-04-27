केंद्रीय सहायता की आस में हिमाचल, दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इस अधिकारी ने रखी बड़ी बात
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल में चल रही सिंचाई योजनाओं के बारे में चर्चा हुई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 9:03 PM IST
शिमला: नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की उच्च स्तरीय बैठक हुई. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन शामिल हुए. बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही सिंचाई योजनाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि 169 सतही लघु सिंचाई योजनाओं में से 149 योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं. वहीं, 20 योजनाओं पर कार्य तेज गति से जारी है. विभाग शेष परियोजनाओं को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा का अधिकतम लाभ मिल सके.
जल शक्ति विभाग के सचिव ने योजनाओं को पूरा करने में आ रही चुनौतियों के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि प्रदेश का करीब 66 फीसदी भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वनाधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरियां प्राप्त करने में समय लग जाता है.
साइट की स्थितियां प्रभावित
जल शक्ति विभाग के सचिव ने बैठक के दौरान प्रदेश में वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई साइट को लेकर भी पक्ष रखा. जिसके कारण योजनाओं को नये सिरे से डिजाइन और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया करनी पड़ी. उन्होंने अगवत कराया कि इन आपदाओं के दौरान कुल 6 पूर्ण हो चुकी योजनाएं (111-एसएमआई और 4-एसएमआई के अंतर्गत) और 6 निर्माणाधीन योजनाएं (14-एसएमआई के अंतर्गत) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे योजनाओं को पूरा करने की समय सीमा और बढ़ गई.
इस बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं से न केवल लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि स्थानीय युवाओं को आजीविका के विश्वसनीय अवसर भी मिले हैं, जिससे रोज़गार के लिए गांवों से पलायन कम हुआ है. इससे उन्हें नकदी फसलों की खेती करने, अपनी आय बढ़ाने और विभिन्न बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहन मिला है.
इस बैठक में कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं को दीर्घावधि और टिकाऊ बनाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, जोखिमों और जलवायु के अनुरूप निर्माण की लागत के मापदण्डों को बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया. जिसमें निर्माण लागत 4 लाख प्रति हेक्टेयर से 6 लाख करने का प्रस्ताव रखा. इसके अलावा एसएमआई-111, एसएमआई-14 और एसएमआई-4 के लिए 60.41 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के साथ-साथ एमआईएस 273.78 करेाड़ रुपये के नये प्रस्तावों की मंजूरी के लिए भी आग्रह किया.
सचिव जल शक्ति ने पर्यावरणीय एवं आपदा संबंधी चुनौतियों के दृष्टिगत मंत्रालय से प्रदेश में चल रही योजनाओं के कार्य को पूर्ण करने की सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया. केंद्रीय मंत्री ने राज्य के अनुरोध पर सहानुभूति के साथ विचार करने का आश्वासन दिया. बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.
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