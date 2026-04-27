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केंद्रीय सहायता की आस में हिमाचल, दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इस अधिकारी ने रखी बड़ी बात

शिमला: नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की उच्च स्तरीय बैठक हुई. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन शामिल हुए. बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही सिंचाई योजनाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि 169 सतही लघु सिंचाई योजनाओं में से 149 योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं. वहीं, 20 योजनाओं पर कार्य तेज गति से जारी है. विभाग शेष परियोजनाओं को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा का अधिकतम लाभ मिल सके.

जल शक्ति विभाग के सचिव ने योजनाओं को पूरा करने में आ रही चुनौतियों के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने बताया कि प्रदेश का करीब 66 फीसदी भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वनाधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरियां प्राप्त करने में समय लग जाता है.

साइट की स्थितियां प्रभावित

जल शक्ति विभाग के सचिव ने बैठक के दौरान प्रदेश में वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुई साइट को लेकर भी पक्ष रखा. जिसके कारण योजनाओं को नये सिरे से डिजाइन और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया करनी पड़ी. उन्होंने अगवत कराया कि इन आपदाओं के दौरान कुल 6 पूर्ण हो चुकी योजनाएं (111-एसएमआई और 4-एसएमआई के अंतर्गत) और 6 निर्माणाधीन योजनाएं (14-एसएमआई के अंतर्गत) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे योजनाओं को पूरा करने की समय सीमा और बढ़ गई.